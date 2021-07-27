Как ухаживать за домашней орхидеей: лайфхаки садоводам

Мало просто купить и принести домой красивый цветок. Чтобы он выжил и впоследствии снова зацвел, придется с ним повозиться.

Как ухаживать за орхидеей / Фото: Сегодня

Орхидея – растение экзотическое, эффектное, нарядное, но при этом достаточно требовательное к себе. Если вы решили украсить свой дом этими изящными цветами, вам придется поработать, потому что орхидея любит заботу и внимание . В противном случае – зачахнет, увянет и пропадет.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Как правильно ухаживать за орхидеей: лайфхаки

Лайфхак 1. Горшок

Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Для выращивания орхидеи вам понадобятся горшки и коробки, на стенках которых можно сделать отверстия . В горшке должен быть дренаж, керамзит и сосновая кора. При этом он должен занимать от одной трети до половины высоты горшка, чтобы был доступ воздуха. А уже следующий слой – грунт.

Лайфхак 2. Полив

Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

О том, что орхидею пора полить, свидетельствует подсохшая почва и побелевшие корни цветка . Для растения оптимальна чистая фильтрованная или дистиллированная вода. Обычно горшок с орхидеей ставится в большую по размеру емкость, в кору обильно наливается вода, излишки которой попадают в больший горшок так, чтобы он был наполнен на 2/3. Цветок оставляют напиться на 1 час .

Лайфхак 3. Подкормка

Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Не забывайте периодически подкармливать растение удобрениями, желательно не реже одного раза в месяц. Для этого 1 г удобрения смешивают с 1 литром воды. Также орхидеи любят подкормку из банановой кожуры.

Лайфхак 4. Температура

Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Орхидеи не любят ни жару, ни холод. Наилучшая для растения дневная температура 20-24 градуса, ночная 15-18 градусов тепла . А еще они очень боятся сильных перепадов температуры. Важно, чтобы разница температуры днем и ночью не превышала 4 градусов. При слишком высокой температуре они могут прекратить цвести и начать желтеть.

Лайфхак 5. Освещение

Большое количества света – важная необходимость для роста орхидеи. При этом цветок не любит прямой солнечный свет . Летом для орхидеи предпочтительно выбирать окна на восток и юго-восток. А вот зимой – на запад или юго-запад.

Лайфхак 6. Пересадка

Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Без необходимости орхидеи пересаживать не следует. Даже при самом осторожном обращении трудно не повредить корни. Достаточно просто менять субстрат для цветка один раз в 2-3 года, потому что из-за полива он может потерять воздухопроницаемость. А вот пересаживать цветок нужно только, когда корни переполняют горшок . Наиболее подходящий для этого период – когда орхидея начинает активно расти. Но не стоит пересаживать растения, которые готовятся к цветению.

Смотрите видео, как провести крутую летнюю фотосессию:

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