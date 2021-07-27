Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Шопимся правильно

Как сделать скраб

Креатив для дачи

Как заморозить малину

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Как ухаживать за домашней орхидеей: лайфхаки садоводам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 июля, 18:24
Копировать ссылку
Мало просто купить и принести домой красивый цветок. Чтобы он выжил и впоследствии снова зацвел, придется с ним повозиться.
Как ухаживать за орхидеей
Как ухаживать за орхидеей / Фото: Сегодня

Орхидея – растение экзотическое, эффектное, нарядное, но при этом достаточно требовательное к себе. Если вы решили украсить свой дом этими изящными цветами, вам придется поработать, потому что орхидея любит заботу и внимание . В противном случае – зачахнет, увянет и пропадет.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Читайте также:

Как правильно ухаживать за орхидеей: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Горшок

Как ухаживать за орхидеей
Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Для выращивания орхидеи вам понадобятся горшки и коробки, на стенках которых можно сделать отверстия . В горшке должен быть дренаж, керамзит и сосновая кора. При этом он должен занимать от одной трети до половины высоты горшка, чтобы был доступ воздуха. А уже следующий слой – грунт.

  • Лайфхак 2. Полив

Как ухаживать за орхидеей
Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

О том, что орхидею пора полить, свидетельствует подсохшая почва и побелевшие корни цветка . Для растения оптимальна чистая фильтрованная или дистиллированная вода. Обычно горшок с орхидеей ставится в большую по размеру емкость, в кору обильно наливается вода, излишки которой попадают в больший горшок так, чтобы он был наполнен на 2/3. Цветок оставляют напиться на 1 час .

  • Лайфхак 3. Подкормка

Как ухаживать за орхидеей
Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Не забывайте периодически подкармливать растение удобрениями, желательно не реже одного раза в месяц. Для этого 1 г удобрения смешивают с 1 литром воды. Также орхидеи любят подкормку из банановой кожуры.

  • Лайфхак 4. Температура

Как ухаживать за орхидеей
Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Орхидеи не любят ни жару, ни холод. Наилучшая для растения дневная температура 20-24 градуса, ночная 15-18 градусов тепла . А еще они очень боятся сильных перепадов температуры. Важно, чтобы разница температуры днем и ночью не превышала 4 градусов. При слишком высокой температуре они могут прекратить цвести и начать желтеть.

  • Лайфхак 5. Освещение

Большое количества света – важная необходимость для роста орхидеи. При этом цветок не любит прямой солнечный свет . Летом для орхидеи предпочтительно выбирать окна на восток и юго-восток. А вот зимой – на запад или юго-запад.

  • Лайфхак 6. Пересадка

Как ухаживать за орхидеей
Как ухаживать за орхидеей / Фото: Pinterest

Без необходимости орхидеи пересаживать не следует. Даже при самом осторожном обращении трудно не повредить корни. Достаточно просто менять субстрат для цветка один раз в 2-3 года, потому что из-за полива он может потерять воздухопроницаемость. А вот пересаживать цветок нужно только, когда корни переполняют горшок . Наиболее подходящий для этого период – когда орхидея начинает активно расти. Но не стоит пересаживать растения, которые готовятся к цветению.

Смотрите видео, как провести крутую летнюю фотосессию:

Ранее мы рассказывали, как садить растения по знакам зодиака: астрологические лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Лайфхак для хорошего урожая
Лунный посевной календарь на июль
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как пережить жару
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
26 июля - 1 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять