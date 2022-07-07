Узнайте, куда поставить, как поливать и подкармливать растение в доме

Как ухаживать за кактусом / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Зеленый, колючий, мохнатый и без листьев – при всей своей оригинальности кактус частый гость в наших квартирах. Это достаточно неприхотливое растение. Но даже оно имеет свои нюансы по уходу.

Если правильно ухаживать за кактусом , он будет свежим и вечнозеленым и даже иногда порадует своих хозяев драгоценным цветением.

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Как ухаживать за кактусом: советы

Куда поставить. Кактус любит свет и солнце – именно в таких условиях он живет в дикой природе. Поставьте горшок с растением в солнечном месте, на подоконнике или рядом с окном. Если ему будет не хватать света, кактус со временем вытянется и деформируется. В теплое время года при температуре не ниже +18°C, кактус рекомендуют выносить на балкон. Но чтобы он не обгорел, в первое время ставьте его в тень или прикрывайте марлей. Если кактус получит ожог, на нем появятся бледные пятна, которые затем высохнут и потемнеют.

Кактус любит свет / Фото: pixabay

Кактус любит свет и солнце – именно в таких условиях он живет в дикой природе. Поставьте горшок с растением в солнечном месте, на подоконнике или рядом с окном. Если ему будет не хватать света, кактус со временем вытянется и деформируется. В теплое время года при температуре не ниже +18°C, кактус рекомендуют выносить на балкон. Но чтобы он не обгорел, в первое время ставьте его в тень или прикрывайте марлей. Если кактус получит ожог, на нем появятся бледные пятна, которые затем высохнут и потемнеют. Вода для полива. Из-за солей, которые в большом количестве содержатся в жесткой водопроводной воде, на кактусе и почве вокруг него появляется белый налет. А потому вода должна быть мягкой, фильтрованной, кипяченой или отстоянной. Также полезна для растения талая или дождевая вода. Лучше, если вода будет комнатной температуры или немного теплее. Иначе можно навредить корневой системе. Раз в 3-4 полива можно использовать подкисленную воду, для чего добавьте в нее лимонную кислоту на кончике ножа.

Из-за солей, которые в большом количестве содержатся в жесткой водопроводной воде, на кактусе и почве вокруг него появляется белый налет. А потому вода должна быть мягкой, фильтрованной, кипяченой или отстоянной. Также полезна для растения талая или дождевая вода. Лучше, если вода будет комнатной температуры или немного теплее. Иначе можно навредить корневой системе. Раз в 3-4 полива можно использовать подкисленную воду, для чего добавьте в нее лимонную кислоту на кончике ножа. Как поливать. Для верхнего полива следует медленно наливать воду в горшок, чтобы земля пропитывалась постепенно. Но при этом желательно не намочить само растение, потому что из-за влаги его стебель может начать гнить. Удаляйте излишки влаги из поддона, чтобы не гнили корни. Нижний полив предполагает наливание воды не в почву, а в поддон. Подождите, пока намокнет верхний слой почвы, а затем слейте излишек влаги. Также можно поставить горшок с кактусом в миску с водой на 20 минут. А затем дать излишкам влаги стечь.

Как правильно поливать кактус / Фото: pixabay

Для верхнего полива следует медленно наливать воду в горшок, чтобы земля пропитывалась постепенно. Но при этом желательно не намочить само растение, потому что из-за влаги его стебель может начать гнить. Удаляйте излишки влаги из поддона, чтобы не гнили корни. Нижний полив предполагает наливание воды не в почву, а в поддон. Подождите, пока намокнет верхний слой почвы, а затем слейте излишек влаги. Также можно поставить горшок с кактусом в миску с водой на 20 минут. А затем дать излишкам влаги стечь. Частота полива. Кактус хорошо себя чувствует в засушливой и жаркой местности. Необходимость в поливе напрямую зависит от температуры и времени года.

При правильном уходе кактус цветет / Фото: pixabay

В марте-апреле , когда появится прирост и верхушка растения зазеленеет, достаточно поливать примерно один раз в 10-15 дней по 1 ст. ложке воды, постепенно увеличивайте дозировку. Летом поливайте кактус примерно один раз в неделю по вечерам. В сильную жару лучше сократить интервалы между поливами на 1-2 дня, а в прохладную погоду наоборот – увеличить. Осенью можно постепенно сокращать частоту полива, чтобы перед холодами земля стала сухой. Если вы планируете оставлять кактус на зимовку в прохладе, не стоит поливать его обильно, иначе его ствол может деформироваться. С ноября по март растение в холоде лучше вообще не поливать. Если же кактус остался в тепле, достаточно одного полива в 2-3 недели.

Удобрение. Подкармливайте кактус в период активного роста, но не чаще 2-3 раз в сезон. Для этого следует использовать только специальные удобрения, потому что пропорции средств для других растений могут навредить кактусу. Также важно соблюдать дозировку удобрений, потому что от их избытка кактус увеличивается в размере, раздувается и даже может лопнуть.

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