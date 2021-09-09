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Как ухаживать за малиной после плодоношения

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 сентября, 16:10
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Чтобы в следующем году малина была крупная и вкусная, ухаживать за ней пора уже сейчас.
Как ухаживать за малиной, чтобы собрать хороший урожай в следующем году
Как ухаживать за малиной, чтобы собрать хороший урожай в следующем году / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью завершается сезон малины. Хорошо, если вы собрали хороший урожай, успели вдоволь наесться этой ягодой и заготовить малину на зиму. Пора подумать и об урожае на следующий год.

Именно сейчас у малины закладываются цветочные почки на следующий сезон, так что ей важен правильный уход. Читайте наши лайфхаки, что делать с кустами малины, чтобы в будущем году получить сладкие и крупные ягоды в большом количестве.

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  • Лайфхак 1. Обрезка

Как ухаживать за малиной
Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

После окончания плодоношения производится обрезка летней малины. Если на кусте слишком много побегов, растение потратит все силы , необходимые для нормальной зимовки. А потому срезаются лишние мелкие побеги, а также все сухие, поврежденные, больные ветви и одревесневшие стволы. Их нужно срезать в уровень с землей.

  • Лайфхак 2. Подкормка
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Как ухаживать за малиной
Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

Примерно через неделю после обрезки малину нужно подкармливать. Чтобы повысить иммунитет и зимостойкость кустов, а также для улучшения вкуса будущих ягод, малине полезен калий. А чтобы укрепить корни, ее подкармливают фосфором. Малина любит органику, так что хорошо осенью мульчировать кусты перепревшим навозом или компостом из расчета 4-5 кг на 1 кв м . Также можно внести золу из расчета 100 г на куст . Удобрения оптимально вносить в канавки, вырытые вокруг кустов. Полезен для иммунитета малины полив янтарной кислотой из расчета 1 таблетка на 1 л воды .

  • Лайфхак 3. Полив

Как ухаживать за малиной
Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

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После обрезки и подкормки, если дождей мало, малину нужно обязательно полить. Если влаги недостаточно, малина будет плохо плодоносить. На один куст в среднем уходит 20-30 литров воды . Поливают малину не под корень, а вокруг куста.

  • Лайфхак 4. Мульчирование

Как ухаживать за малиной
Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

После полива почву вокруг кустов малины следует мульчировать. Мусор и сорняки убираются, проводится легкое поверхностное рыхление почвы, а затем раскладывается толстый слой мульчи 8-10 см . Землю под малиной можно мульчировать торфом, опилками, компостом, перегноем, соломой.

  • Лайфхак 5. Обработка

Как ухаживать за малиной
Как ухаживать за малиной / Фото: Pinterest

Если вы замечали на малине следы болезней, дидимеллы, ржавчины, антракноза, то после сбора урожая кусты следует обработать 1%-й бордосской жидкостью и медным купоросом , чтобы в следующем году грибки не испортили урожай и кусты. Для профилактики достаточно двух обработок с интервалом в две недели.

Смотрите видео, как выбрать самый вкусный арбуз:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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