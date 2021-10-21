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Как ухаживать за почвой осенью

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 октября, 14:40
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Землю необходимо пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять – тогда и урожай на следующий год будет богатым, качественным и вкусным
Как ухаживать за почвой осенью
Как ухаживать за почвой осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы ваш участок активно плодоносил, мало просто высадить культуры, пусть и хорошего вида, сорта, качества. Важно также правильно ухаживать за почвой в саду и огороде. Осенью, когда урожай уже собран, самое время уделить должное внимание земле, чтобы за зиму она набралась сил и с наступлением нового весеннего сезона отдала максимум пользы растениям.

Со временем земля теряет питательные вещества , закисляется или, наоборот, ощелачивается. Также в грунте накапливаются болезнетворные микроорганизмы и вредители, приготовившиеся к зимовке. Истощенная и уставшая после постоянных посадок почва периодически требует отдыха и обновления. Можно ускорить процесс ее восстановления.

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Как ухаживать за почвой осенью: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Внесение компоста

Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest
Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest

Компост значительно улучшает качество почвы, как истощенной, так и плодородной, оживляет ее, обогащает минералами и питательными веществами. Вы можете сделать компост сами или же купить готовый. Самым эффективным считается листовой компост или компостированные удобрения за счет их экономичности и натуральности. Удобрение разбрасывается равномерно по поверхности грунта оставляется на зиму – компост самостоятельно проникает внутрь почвы вместе с дождями и тающим снегом. Также можно смешать компост с землей во время перекопки.

  • Лайфхак 2. Внесение удобрений

Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest
Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest

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Помимо органики в виде компоста, перегноя и навоза, почва также нуждается в минеральных удобрениях. Количество и состав определяется в зависимости от тех культур, которые вы планируете выхаживать на участке. Но общие рекомендации включают обязательное внесение фосфорных и калийных удобрений. Фосфору требуется много времени, чтобы поступить к корням растений, он долго не вымывается из почвы, потому земля за зиму как раз успевает им насытиться. А вот азотные удобрения осенью вносить не нужно, потому что за зиму они вымоются из почвы.

  • Лайфхак 3. Увлажнение земли

Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest
Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest

Часто почва слеживается и становится слишком плотной, что утрудняет ее последующую обработку. Перед посадкой культур ее следует омолодить. За день до планируемой перекопки уплотненной земли хорошенько полейте участок, чтобы он пропитался влагой. В такую землю лопата и вилы будут входить гораздо легче.

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  • Лайфхак 4. Рыхление почвы

Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest
Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest

После того, как земля напиталась водой, с участка удаляется весь мусор, ботва, сорняки, а почва разрыхляется граблями или культиватором. На этом этапе лучше всего вносить органику и минералы, если вы собираетесь перекапывать их. Если грядки на участке просели, в них нужно добавить землю, смешанную с компостом и старой мульчей.

  • Лайфхак 5. Мульчирование

Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest
Как ухаживать за почвой / Фото: pinterest

После обработки почвы на зиму ее хорошо замульчировать. Можно укрыть землю слоем опавших листьев, сорванной травы, сеном, опилками и другими видами мульчи. Кстати, многие дачники практикуют мульчирование не как дополнение, а как альтернативу вскапыванию. За зиму мульча и внесенные удобрения сделают землю более рыхлой и гораздо плодороднее.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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