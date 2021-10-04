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Как ухаживать за яблоней осенью: 7 важных шагов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 октября, 18:26
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После сбора яблок важно правильно подготовить деревья к зиме, чтобы в следующем году снова получить богатый урожай.
Как ухаживать за яблоней
Как ухаживать за яблоней / Фото: Коллаж: Сегодня

Как замечательно, когда в собственном саду хорошо уродили яблоки: можно вдоволь наесться и запастись витаминами на зиму .

Но важно еще и позаботиться о деревьях, чтобы они благополучно перезимовали , отошли весной от морозов, хорошо плодоносили и дали урожай не хуже, чем в прошлые годы. Как правильно ухаживать за деревьями, что за чем делать и ничего не упустить, читайте в наших лайфхаках.

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  • Лайфхак 1. Полив

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

Если сезон сухой, дожди идут редко, важно хорошо и обильно увлажнить почву под яблонями – возле ствола и по границам кроны. Воды потребуется много, потому что нужно пролить почву не менее 1 метра вглубь . Чем старше яблоня, тем сильнее развита ее корневая система и крона, тем больше воды она потребует. Пятилетнему дереву нужно примерно 50 л воды, 10-летнему – около 100 л, а старше 15 лет – примерно 150 л воды.

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  • Лайфхак 2. Подкормка

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

После полива, а лучше – одновременно с ним, нужно внести калийные и фосфорные удобрения под яблони. Для этого приготовьте раствор из расчета 1 ст. ложка калийного удобрения и 2 ст. ложки фосфорного удобрения на 10 л воды. Этого количества в среднем хватает на 1 кв. метр приствольного круга. А вот азотные удобрения осенью не добавляют, потому что они стимулируют рост побегов в зимнее время.

  • Лайфхак 3. Очищение коры

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

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Это важная составляющая ухода за плодовыми деревьями, которую нельзя пропускать. При зачистке коры уничтожаются вредители, которые собрались в ней зимовать. Для начала снимите со стволов яблонь ловчие пояса и сожгите их. Расстелите под деревьями пленку и соскребите отслоившуюся кору, мох и лишайники. Это лучше делать после дождя, когда кора мокрая – так она легче чистится. Старайтесь не зацепить живые ткани деревьев и сразу же замазывайте повреждения перекисью водорода и садовым варом, чтобы в рану не попала инфекция.

  • Лайфхак 4. Дезинфекция коры

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

После очистки коры стволы деревьев нужно продезинфицировать, чтобы обеззаразить поврежденные места , а также уничтожить вредителей и возбудителей болезней. Для этого подойдет медный купорос из расчета 300-500 г на 10 л теплой воды. Затем опрыскайте ствол дерева из распылителя.

  • Лайфхак 5. Мульчирование

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

После полива и внесения удобрений почву под яблонями нужно замульчировать. Для этого используется торф, компост, перегной. Мульчу засыпают под деревья слоем 3-5 см . Весной ее можно не убирать – она станет органическим удобрением.

  • Лайфхак 6. Побелка

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

Примерно в начале ноября яблони нужно побелить. Защитный слой извести предохранит кору деревьев от перепадов температуры, болезней и вредителей. Эта процедура выполняется в сухой день . Возьмите 2,5 кг извести, 600 г медного купороса, 250 г столярного клея и растворите в 10 л теплой воды. Должна получиться однородная масса с консистенцией негустой сметаны, которая наносится кистью на ствол и нижние ветви.

  • Лайфхак 7. Утепление

Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest
Как ухаживать за яблоней / Фото: pinterest

На последнем этапе нужно утеплить стволы, чтобы защитить от морозов, а также грызунов . Для этого можно обернуть и обвязать деревья мешковиной или специальным дышащим утеплителем. При этом нижняя часть ткани должна остаться на земле – ее можно присыпать землей, чтобы вредители не заползли под обвязочный материал.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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