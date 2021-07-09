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Как ускорить созревание картофеля в дождливое лето: действенный лайфхак

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 июля, 19:58
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Если лето выдалось холодным и дождливым, картофель оказывается под угрозой. Однако есть способ, который поможет спасти урожай.
Как ускорить созревание картофеля
Как ускорить созревание картофеля / Фото: Pixabay

Мокрое и холодное лето мешает созреть клубням картофеля. В такой сезон созревание растений, как правило идет с большим опозданием, листья желтеют поздно, ботва на момент уборки остается зеленой, клубни – водянистые и не успевают обрасти надежной кожурой. При уборке такая картошка повреждается и плохо хранится зимой.

Но можно искусственно заставить картофель созревать быстрее. Сеникация – это прием, который способствует ускорению старения надземных органов растений. Она помогает быстрее отмирать ботве, когда клубни созревают. Искусственное прекращение вегетации создает условия для формирования у клубней более прочной кожуры и перехода их в состояние покоя.

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Как ускорить созревание картофеля: лайфхак

  1. Вам понадобится 1 кг двойного суперфосфата. Залейте его 3 л теплой воды и перемешайте.
  2. Через сутки, когда раствор настоится, перелейте его в другую емкость через фильтр.
  3. Оставшийся осадок снова залейте 3 л теплой воды и оставьте настояться.
  4. В полученные 6 л раствора добавьте 4 л воды – раствор готов.
  5. Вечером опрыскивайте картофель до полного увлажнения листьев из расчета 2 литра на 1 сотку.
  6. В дождливую и солнечную погоду не нужно проводить опрыскивание, чтобы раствор не смылся дождем или не испарился быстро на солнце.

В результате сеникации листья грубеют и меняют цвет, происходит отток питательных веществ к клубням. Фосфор препятствует накоплению нитратов, повышается содержание сухих веществ в клубнях. Картофель становятся безопасными для еды. В нем повышается содержание крахмала и белка, утолщается пробковая ткань. Предуборочная обработка ботвы оказывает благотворное воздействие на клубни, увеличивает срок хранения и повышает урожайность картофеля.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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