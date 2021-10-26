Как вносить подкормки осенью: ТОП-7 удобрений

После сбора урожая следует не просто дать отдых земле, но и обогатить ее удобрениями , чтобы она опять стала плодородной и весной подарила свою энергию новым растениям и урожаю.
Так что удобрения, внесенные перед зимой , помогут в разы увеличить плодородие вашего участка, при необходимости улучшить его структуру, а также повысить защиту и иммунитет зимующих растений.
Главное правило: на зиму не имеет смысла вносить удобрения с азотом , потому что за долгий период они вымываются из земли и теряют свою ценность. А оставшиеся в почве растения от азота могут пойти в рост, чего не нужно делать в зиму.
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Как обогатить почву удобрениями осенью: лайфхаки
- Лайфхак 1. Минеральные комплексы
Минеральные удобрения предназначены для разного вида подкормок , а потому следует выбирать их в соответствии с потребностями на участке: для многолетних растений, хвойных пород, газонов, ягодных грядок, плодовых деревьев, огородных культур и т.д. Готовые составы должны содержать пометку "осень". В них мало азота, зато больше калия, фосфора, кальция.
- Лайфхак 2. Калий и фосфор
Дачники стараются обогатить землю этим видом удобрения, потому что хлор, который содержится в калии, как раз успевает за зиму потерять свою силу и негативное воздействие на растения, высаженные весной.
- Лайфхак 3. Компост
Осенние месяцы – самое удачное время для внесения в почву созревшего компоста . Он значительно повышает плодородие земли и улучшает ее структуру.
- Лайфхак 4. Сидераты
Обычно в конце лета на свободном участке высеиваются сидераты. К середине осени они успевают достаточно вырасти, после чего растения скашивают и заделывают в почву . Получается выгодное и экологически чистое удобрение, которое восстанавливает нормальный баланс веществ в почве и плодородность земли.
- Лайфхак 5. Торф
Торф более практично и эффективно комбинировать с компостом , чем использовать эти удобрения по-отдельности.
- Лайфхак 6. Древесная зола
Периодически во время осенней перекопки земли следует добавлять золу . Ее получают после сжигания древесины, обрезанных веток, ботвы, сорной травы. Кроме того, зола нейтрализует слишком кислую почву.
- Лайфхак 7. Навоз
Помет и навоз в свежем виде нельзя вносить в грунт, чтобы не сжечь корни растений. Зато такую органику добавляют осенью под перекопку земли – это повышает плодородие почвы.
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