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Как вносить подкормки осенью: ТОП-7 удобрений

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 октября, 18:03
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Самые ценные удобрения для будущего урожая, которые важно успеть внести в почву до наступления зимы
Как вносить подкормки осенью
Как вносить подкормки осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

После сбора урожая следует не просто дать отдых земле, но и обогатить ее удобрениями , чтобы она опять стала плодородной и весной подарила свою энергию новым растениям и урожаю.

Так что удобрения, внесенные перед зимой , помогут в разы увеличить плодородие вашего участка, при необходимости улучшить его структуру, а также повысить защиту и иммунитет зимующих растений.

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Главное правило: на зиму не имеет смысла вносить удобрения с азотом , потому что за долгий период они вымываются из земли и теряют свою ценность. А оставшиеся в почве растения от азота могут пойти в рост, чего не нужно делать в зиму.

Как обогатить почву удобрениями осенью: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Минеральные комплексы

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

Минеральные удобрения предназначены для разного вида подкормок , а потому следует выбирать их в соответствии с потребностями на участке: для многолетних растений, хвойных пород, газонов, ягодных грядок, плодовых деревьев, огородных культур и т.д. Готовые составы должны содержать пометку "осень". В них мало азота, зато больше калия, фосфора, кальция.

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  • Лайфхак 2. Калий и фосфор

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

Дачники стараются обогатить землю этим видом удобрения, потому что хлор, который содержится в калии, как раз успевает за зиму потерять свою силу и негативное воздействие на растения, высаженные весной.

  • Лайфхак 3. Компост

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

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Осенние месяцы – самое удачное время для внесения в почву созревшего компоста . Он значительно повышает плодородие земли и улучшает ее структуру.

  • Лайфхак 4. Сидераты

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

Обычно в конце лета на свободном участке высеиваются сидераты. К середине осени они успевают достаточно вырасти, после чего растения скашивают и заделывают в почву . Получается выгодное и экологически чистое удобрение, которое восстанавливает нормальный баланс веществ в почве и плодородность земли.

  • Лайфхак 5. Торф

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

Торф более практично и эффективно комбинировать с компостом , чем использовать эти удобрения по-отдельности.

  • Лайфхак 6. Древесная зола

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

Периодически во время осенней перекопки земли следует добавлять золу . Ее получают после сжигания древесины, обрезанных веток, ботвы, сорной травы. Кроме того, зола нейтрализует слишком кислую почву.

  • Лайфхак 7. Навоз

Осенние удобрения / Фото: pinterest
Осенние удобрения / Фото: pinterest

Помет и навоз в свежем виде нельзя вносить в грунт, чтобы не сжечь корни растений. Зато такую органику добавляют осенью под перекопку земли – это повышает плодородие почвы.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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