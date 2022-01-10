Поселите в своем доме экзотическое растение.

Как вырастить ананас / Фото: Коллаж: Сегодня

На Новый год чего только не было на праздничном столе! Наверняка вперемешку с родными отечественными продуктами затесалась и аппетитная экзотика, среди которой был и ананас . А кто-то, возможно, даже вдохновился нарядить его колючие листья игрушками и мишурой вместо новогодней елочки.

Оказывается, ананас можно не только есть, но еще и вырастить из него новое растение , с которого уже через 2-3 года можно получить собственные плоды. Как это сделать, читайте в нашей статье.

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Как вырастить ананас дома: инструкция и лайфхаки

Лайфхак 1. Выбор плода

Как вырастить ананас / Фото: pinterest

Возьмите свежий ананас и проверьте, чтобы его верхушка была не обсохшей, а живой, со свежими зелеными листьями .

Лайфхак 2. Правильный срез

Как вырастить ананас / Фото: pinterest

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Срежьте только эту верхушку без мякоти , чтобы корни не загнивали. Сам плод, разумеется, можно съесть.

Лайфхак 3. Освобождение корней

Как вырастить ананас / Фото: pinterest

На срезанной верхушке аккуратно снимите 2-3 ряда нижних листьев – под ними прячутся зачатки будущих корней ананаса.

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Лайфхак 4. Как вырастить корни

Как вырастить ананас / Фото: pinterest

Поставьте верхушку в емкость с водой на 10-14 дней . Спустя это время ананас пустит корни. Если вода мутнеет, ее нужно освежать.

Лайфхак 5. Высадка ананаса

Как вырастить ананас / Фото: pinterest

Возьмите универсальный грунт или же землю для тропических растений . На дно горшка насыпьте дренаж, смешайте грунт с песком и заполните им половину горшка.

Лайфхак 5. Уход и полив

Как вырастить ананас / Фото: pinterest

Высадите ананас, аккуратно присыпав корни землей. Обильно полейте водой . Поставьте в теплое место и поддерживайте влажный климат экзотическому растению.

Ранее мы рассказывали, как хранить ананас, чтобы он не испортился.