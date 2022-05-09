Как вырастить розу в картошке: советы дачникам

Понравившуюся розу можно вырастить у себя в саду даже из подаренного букета.

Как вырастить розу в картошке / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Розы – нарядные, красивые, благородные цветы, которые станут достойным украшением любого сада. Но и одновременно капризные, потому что вырастить их бывает не так-то просто.

Но если вы не боитесь трудностей и, к тому же, любите эксперименты, предлагаем вам опробовать интересный метод выращивания черенков роз – в картошке .

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Какие розы можно вырастить в картошке

Для разведения роз черенкованием лучше брать отечественные районированные сорта . Неплохо приживаются розы красных и розовых сортов. Лучше всего для разведения черенками подходят плетистые, карликовые, полиантовые и кустовые розы. А вот привозные цветы, обработанные химикатами и консервантами, редко выживают.

Суть высаживания цветов в картофель

Способ размножения розы в картошке считается одним из наиболее простых, особенно для начинающих. В этом случае черенки перед высаживанием в землю помещаются в клубень, который в достаточном количестве дает растениям питательные вещества : крахмал, витамины, фитогормоны и влагу. Кроме того, картофель защищает розу от переохлаждения, высыхания, различных вредителей и возбудителей болезней. Но имейте в виду, что примерно 15% саженцев с резвившейся корневой системой после пересадки в грунт не приживаются.

Что нужно для выращивания розы

черенки розы;

средние картофелины;

стимулятор роста корневой системы, например, корневин, мед или сок алоэ, разведенные в воде;

горшок с грунтом;

банка, пластиковая бутылка или полиэтиленовый пакет.

Как посадить розу в картошку

В каждой картофелине удалите глазки и острым предметом сделайте отверстие глубиной 2,5-3 см .

Подготовка клубней / Фото: скриншот из YouTube/Яна Федорова Со стебля розы нарежьте черенки с 2-3 междоузлиями . Верхний и нижний срезы должны быть не более 1 см от листовых черешков. Также нужно убрать часть листовых пластин, чтобы площадь испарения с них была меньше.

Подготовка клубней / Фото: скриншот из YouTube/Яна Федорова Окуните нижний конец черенка в укоренитель, а затем воткните в отверстие в картошке так, чтобы нижняя почка оказалась внутри .

Подготовка клубней / Фото: скриншот из YouTube/Яна Федорова Поместите клубень с побегом в горшок с грунтом, сверху засыпьте землей и полейте водой.

Подготовка клубней / Фото: скриншот из YouTube/Яна Федорова Накройте черенок банкой или пакетом, чтобы создать тепличные условия . Периодически их нужно снимать, чтобы растения проветривались.

Подготовка клубней / Фото: скриншот из YouTube/Яна Федорова Примерно через 1-1,5 месяца у розы появятся корешки . Высаженные таким образом ростки следует регулярно поливать водой с добавлением сахара из расчета: 1-2 ч. ложки на стакан воды. Через две недели розы можно начинать приучать к условиям открытого грунта, постепенно увеличивая время проветривания, а затем совсем снять защиту.

Подготовка клубней / Фото: скриншот из YouTube/Яна Федорова

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