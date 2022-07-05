Как вырастить сладкий перец: советы дачникам

Важно не высаживать рядом разные сорта перца, чтобы они не опылялись.

Как вырастить сладкий перец / Фото: Unsplash

Болгарский салатный или, как его еще называют, сладкий перец попал к нам из Центральной Америки. Он довольно привередлив на наших почвах. Но при правильном уходе вырастить отличный урожай яркого, сочного, сладкого перца не составит большого труда.

Как вырастить сладкий болгарский перец: лайфхаки

Почва . Для посадки сладкого перца в открытый грунт желательно, чтобы почва была супесчаной, суглинка или чернозем с хорошей способностью сохранять влагу. А вот на тяжелых глинистых и песчаных почвах перец растет медленно и болеет в жару. Хорошо подойдет участок, на котором до этого сажали лук, огурцы, помидоры, баклажаны, картошку.

. Для посадки сладкого перца в открытый грунт желательно, чтобы почва была супесчаной, суглинка или чернозем с хорошей способностью сохранять влагу. А вот на тяжелых глинистых и песчаных почвах перец растет медленно и болеет в жару. Хорошо подойдет участок, на котором до этого сажали лук, огурцы, помидоры, баклажаны, картошку. Место . Выбирая место для перца, обратите внимание, чтобы оно было спрятано от ветра. К примеру, до посадки можно высадить рядом высокорослые растения, но так, чтобы они не затеняли перец. Также перед посадкой перца лучше всего прогреть землю, накрыв ее дугами с пленкой.

. Выбирая место для перца, обратите внимание, чтобы оно было спрятано от ветра. К примеру, до посадки можно высадить рядом высокорослые растения, но так, чтобы они не затеняли перец. Также перед посадкой перца лучше всего прогреть землю, накрыв ее дугами с пленкой. Время посадки . Высаживают рассаду сладкого перца примерно в начале июня. Сажать можно тогда, когда на стебле появилось не менее 5-7 листьев.

Когда садить перец / Фото: pinterest

. Высаживают рассаду сладкого перца примерно в начале июня. Сажать можно тогда, когда на стебле появилось не менее 5-7 листьев. Правила высаживания . Ряды с рассадой располагают на расстоянии 50-60 см друг от друга, а перцы – на 40-50 см. При посадке растение углубляют до первого листочка. Разные виды перца на участке нужно высаживать как можно дальше друг от друга, потому что перец легко подвергается опылению, и сладкий сорт может дать горькие плоды.

. Ряды с рассадой располагают на расстоянии 50-60 см друг от друга, а перцы – на 40-50 см. При посадке растение углубляют до первого листочка. Разные виды перца на участке нужно высаживать как можно дальше друг от друга, потому что перец легко подвергается опылению, и сладкий сорт может дать горькие плоды. Адаптация . В первое время после посадки перец адаптируется, приживается и может болеть, а потому следует взрыхлить землю для лучшего поступления воздуха к корневой системе. Кроме того, пока растения не укоренятся, их лучше держать под пленкой, которую можно приоткрывать в жару. Можно сразу установить рядом с перцами колышки для подвязки. Это нежное растение, и когда плоды будут расти, то стебель может сломаться. Чтобы сделать нагрузку на куст меньшей, желательно удалить непродуктивные побеги и нижние листья.

Удаление листьев на перце / Фото: pinterest

. В первое время после посадки перец адаптируется, приживается и может болеть, а потому следует взрыхлить землю для лучшего поступления воздуха к корневой системе. Кроме того, пока растения не укоренятся, их лучше держать под пленкой, которую можно приоткрывать в жару. Можно сразу установить рядом с перцами колышки для подвязки. Это нежное растение, и когда плоды будут расти, то стебель может сломаться. Чтобы сделать нагрузку на куст меньшей, желательно удалить непродуктивные побеги и нижние листья. Полив . Для перца нужен умеренный и регулярный полив. Но важно не переусердствовать с этим, особенно до середины лета – в этот период растет сам куст, а уже потом наливаются плоды. Если куст вырастет слишком большим, то он может сломаться под тяжестью плодов. Со второй половины лета стоит поливать перцы обильнее. Можно использовать настойку крапивы. Если растение осыпается – это признак того, что оно пересыхает.

Перцу нужен умеренный полив / Фото: pinterest

. Для перца нужен умеренный и регулярный полив. Но важно не переусердствовать с этим, особенно до середины лета – в этот период растет сам куст, а уже потом наливаются плоды. Если куст вырастет слишком большим, то он может сломаться под тяжестью плодов. Со второй половины лета стоит поливать перцы обильнее. Можно использовать настойку крапивы. Если растение осыпается – это признак того, что оно пересыхает. Рыхление . Почву следует периодически рыхлить на глубину 7-8 см, чтобы не образовывалась корка. Также процедура рыхления оберегает перец от сорняков.

. Почву следует периодически рыхлить на глубину 7-8 см, чтобы не образовывалась корка. Также процедура рыхления оберегает перец от сорняков. Подкормка . В выращивании болгарского перца важна подкормка. Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом, чтобы защитить корни от ожогов.

Перцу важна подкормка / Фото: pinterest

После высадки растений первый раз удобряют через две недели – за это время корневая система успевает адаптироваться. Для этого в 10 л воды растворяют по 2 ч. ложки мочевины и суперфосфата. На одно растение расходуют по 1 л раствора. Также можно подкармливать органикой – разведенным в воде перепревшим навозом (1:5) или птичьим пометом (1:20). Вторая подкормка проводится, когда на перце образуются завязи. На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия. Последующие подкормки с интервалом две недели нужны, если у растений замедлилось развитие. В период плодоношения можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.

Опрыскивание . Борьба с вредителями поможет сохранить урожай. Хорошо опрыскивать болгарский перец древесной золой три раза за сезон.

Ранее мы делились интересным лайфхаком, как вырастить сладкие помидоры. Также рассказывали, как избавиться от жука короеда.