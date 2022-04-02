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Как защитить огород от дождя: практичные советы дачникам

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2 апреля, 20:01
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Дождь не всегда во благо посадкам и может принести вред урожаю.
Как защитить огород от обильного дождя
Как защитить огород от обильного дождя / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Считается, что хороший полив и частые дожди благоприятно влияют на почву и растения, а значит, повышают урожай. Но во всем должна быть мера . И обильный полив может дать как раз обратный эффект – из-за избытка воды даже влаголюбивые культуры могут серьезно пострадать.

Как уберечь растения от дождя и что делать с огородом после разгулявшейся непогоды, узнайте в нашей статье.

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Если влажность почвы превышает норму в 60-70% , то корневая система начинает гнить, и в результате растения погибают. Больше всего от обильных осадков страдают помидоры, капуста, огурцы и другие овощи.

Как защитить огород от дождя: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Как защитить от дождя помидоры

Как спасти от дождя помидоры / Фото: pixabay
Как спасти от дождя помидоры / Фото: pixabay

Помидоры не очень любят избыток воды. Он может вызвать загнивание корней, распространение гнилей по листве и завязям. Спасти их можно, если регулярно рыхлить почву . Также можно возвести над кустами небольшой навес для защиты от дождя.

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  • Лайфхак 2. Как уберечь от избытка влаги огурцы

Как уберечь от дождя огурцы / Фото: pixabay
Как уберечь от дождя огурцы / Фото: pixabay

Несмотря на то, что огурцы любят частый и обильный полив, во время затяжных дождей они начинают страдать от мучнистой росы. Чтобы этого не допустить, следует практиковать прополку и рыхление почвы . А в тяжелых случаях смогут помочь фунгициды.

  • Лайфхак 3. Как спасти от дождей капусту

Как спасти от ливня капусту / Фото: pixabay
Как спасти от ливня капусту / Фото: pixabay

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На капусту в сезон обильных дождей нападают слизни и улитки. Уберечь урожай от паразитов поможет древесная зола или сухая гашеная известь , которые следует рассыпать вокруг растений. Также капусту опрыскивают раствором горчицы.

  • Лайфхак 4. Что делать во время дождя с кабачками

Как защитить от дождя кабачки / Фото: pixabay
Как защитить от дождя кабачки / Фото: pixabay

Кабачки, а также тыква, дыня и т.д. страдают от непогоды. Их листья прибивает к земле, из-за чего нарушается развитие растений. Чтобы этого избежать, можно под листья уложить спанбонд .

Ранее мы рассказывали, как полоть грядки весной: особенности и советы.

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