Как защитить растения от весенних заморозков: ТОП-4 проверенных метода

Несмотря на приход календарной весны, погода еще совсем не стабильна. День уже может быть теплым, а ночью возвращаются заморозки. Это особенно неприятное время для садоводов, когда важно уберечь растения от таких перепадов температуры . Вот и сейчас, по данным синоптиков, в Украину надвигаются холода.
Существует много способов защиты сада и огорода, о которых мы вам расскажем в нашей статье. Ведь некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте , а другие вообще замерзнуть.
Как защитить сад от весенних заморозков: лайфхаки
- Лайфхак 1. Дождевание
Метод уместен, если температура воздуха снижается до 0°С. Для дождевания на поливочный шланг надевают мелкий распылитель подобно каплям дождя и полностью опрыскивают водой деревья и кустарники , которые могут пострадать от заморозка. По мере того как вода замерзает, будет выделяться тепло, которое спасет растения. Для грядок с растениями также используют надетый на шланг распылитель или систему капельного полива, который проводят вечером перед наступлением ожидаемых заморозков. Важно применять дождевание в безветренную погоду.
Далее по теме
- Лайфхак 2. Дымление
Достаточно популярный метод, который можно использовать в слабо ветреную погоду. На небольшом участке разводят костры, благодаря чему создается теплая дымовая завеса . Она снижает негативное воздействие заморозков на растения. Поджечь можно влажную солому, опилки, хворост, опавшую листву, картофельную ботву и т.д. Важно, чтобы топливо не горело, а именно тлело, давая большое количество дыма. Костер устраивают таким образом, чтобы дым шел на весь участок. Снизу на землю укладывают слой сухого материала, а сверху – слой влажного, который и даст дым. Важно следить, чтобы огонь не разгорелся и не распространился на участок.
- Лайфхак 3. Укрытие
Молодые деревья или низкие растения можно укрыть специальным материалом, мешковиной или старыми тряпками. Следует аккуратно обмотать дерево и закрепить веревкой . Обеспечить защиту от заморозков также помогут сооружения из различных укрывных материалов, пленки и деревянного или металлического каркаса в виде небольших парников. А небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками или стаканчиками.
- Лайфхак 4. Подкормка
Чтобы растения не боялись заморозков, их обрабатывают специальными препаратами .
- Калийно-фосфорными удобрениями опрыскивают деревья за 2-3 дня до предполагаемых заморозков.
- Стимуляторы поддержат иммунитет растения при колебаниях температур. Обрабатывать ими деревья следует за сутки до заморозков.
- Криопротекторы, в состав которых входят вещества, дающие защитную пленку или не дающие образоваться льду. Ими делают обработку растений за 6 часов до заморозков.
Ранее мы рассказывали, как размножать растения: популярные способы.