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Как защитить растения от весенних заморозков: ТОП-4 проверенных метода

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 марта, 19:09
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Есть не один, а сразу несколько методов, как защитить посадку от заморозков
Как защитить растения от весенних заморозков
Как защитить растения от весенних заморозков / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Несмотря на приход календарной весны, погода еще совсем не стабильна. День уже может быть теплым, а ночью возвращаются заморозки. Это особенно неприятное время для садоводов, когда важно уберечь растения от таких перепадов температуры . Вот и сейчас, по данным синоптиков, в Украину надвигаются холода.

Существует много способов защиты сада и огорода, о которых мы вам расскажем в нашей статье. Ведь некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте , а другие вообще замерзнуть.

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Как защитить сад от весенних заморозков: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Дождевание

Метод уместен, если температура воздуха снижается до 0°С. Для дождевания на поливочный шланг надевают мелкий распылитель подобно каплям дождя и полностью опрыскивают водой деревья и кустарники , которые могут пострадать от заморозка. По мере того как вода замерзает, будет выделяться тепло, которое спасет растения. Для грядок с растениями также используют надетый на шланг распылитель или систему капельного полива, который проводят вечером перед наступлением ожидаемых заморозков. Важно применять дождевание в безветренную погоду.

  • Лайфхак 2. Дымление

Достаточно популярный метод, который можно использовать в слабо ветреную погоду. На небольшом участке разводят костры, благодаря чему создается теплая дымовая завеса . Она снижает негативное воздействие заморозков на растения. Поджечь можно влажную солому, опилки, хворост, опавшую листву, картофельную ботву и т.д. Важно, чтобы топливо не горело, а именно тлело, давая большое количество дыма. Костер устраивают таким образом, чтобы дым шел на весь участок. Снизу на землю укладывают слой сухого материала, а сверху – слой влажного, который и даст дым. Важно следить, чтобы огонь не разгорелся и не распространился на участок.

  • Лайфхак 3. Укрытие

Молодые деревья или низкие растения можно укрыть специальным материалом, мешковиной или старыми тряпками. Следует аккуратно обмотать дерево и закрепить веревкой . Обеспечить защиту от заморозков также помогут сооружения из различных укрывных материалов, пленки и деревянного или металлического каркаса в виде небольших парников. А небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками или стаканчиками.

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  • Лайфхак 4. Подкормка

Чтобы растения не боялись заморозков, их обрабатывают специальными препаратами .

  1. Калийно-фосфорными удобрениями опрыскивают деревья за 2-3 дня до предполагаемых заморозков.
  2. Стимуляторы поддержат иммунитет растения при колебаниях температур. Обрабатывать ими деревья следует за сутки до заморозков.
  3. Криопротекторы, в состав которых входят вещества, дающие защитную пленку или не дающие образоваться льду. Ими делают обработку растений за 6 часов до заморозков.

Ранее мы рассказывали, как размножать растения: популярные способы.

Ольга Козачок
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