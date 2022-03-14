Как защитить тюльпаны от весенних заморозков

Луковицы тюльпанов не боятся серьезных холодов, в отличие от появившихся ростков.

Как защитить тюльпаны и луковицы от заморозков / Фото: Pixabay

Весна – пора цветения. И с приходом первых оттепелей в садах уже спешат появиться тюльпаны . Но часто морозы возвращаются, что бывает губительно для весенних первоцветов.

Насколько опасны холода для тюльпанов, какой температуры боятся цветы, и как их уберечь от весенних заморозков ? Узнайте в нашей статье.

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Как защитить тюльпаны от заморозков: лайфхаки

Лайфхак 1. Морозоустойчивость тюльпанов

Как уберечь тюльпаны от морозов / Фото: pixabay

Когда нужно бить тревогу? В основном тюльпаны не боятся морозов , даже 20-градусных, и спокойно переносят зиму в грунте. Особенно это относится к дикорастущим сортам. Луковицы садовых разновидностей цветов также выдерживают сильные морозы при хорошем вызревании и качественном укоренении.

Лайфхак 2. Ростки тюльпанов

Как уберечь тюльпаны от морозов / Фото: pixabay

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Похолодание может быть опасным сразу после бутонизации для тех сортов, которые рано зацветают . Даже зимние оттепели опасны для всех сортов тюльпанов, потому что появляется риск тифулеза – грибковой болезни, приводящей к гибели корней. Выпавший весной снег наносит удар на листья, которые замерзают и гибнут. Из-за этого значительно снижается количества луковиц. Также для цветов опасна резкая и частая смена морозов и оттепелей. Это может спровоцировать разрыв корней, которые не возобновляются.

Дикорастущим и позднецветущим сортам тюльпанов не страшны весенние заморозки до – 15°С. Повышенное содержание сахара в цветочных клубнях не дает воде застывать. Их стебли быстро восстанавливаются, а число луковиц практически не снижается. При поражении заморозками соцветий они меняют свою форму, но через некоторое время приходят в норму.

Лайфхак 3. Признаки обмерзания

Как уберечь тюльпаны от морозов / Фото: pixabay

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Из-за поражения весенними заморозками до –5-10°С главный признак того, что тюльпаны промерзли – это изменение внешнего вида. Растение выглядит увядшим , цветоносы искривляются, луковицы портятся, мельчают, становятся мягкими, меняют цвет. От таких лучше избавиться из-за опасности возникновения инфекций.

Лайфхак 4. Профилактика подмерзания цветов

Несмотря на морозоустойчивость, тюльпаны могут пострадать от сильных холодов из-за высокой кислотности грунта. Эту проблему можно предотвратить регулярной подкормкой золой. Если в регионе зимы малоснежные, есть вероятность промерзания тюльпанов на глубину до 20 см , поэтому высаживать их рекомендуется не выше этой глубины. Защитить растения могут предварительные подкормки в виде минеральных комплексов с калием и фосфором .

Лайфхак 5. Как защитить тюльпаны во время заморозков

Как уберечь тюльпаны от морозов / Фото: pixabay

При внезапных весенних заморозках тюльпаны, особенно нежных сортов, следует защитить специальными укрывными материалами, например, спанбондом или лутрасилом. При этом очень важно тщательно следить за температурой цветов, чтобы они не начали загнивать от перегрева. А после конца заморозков укрывной материал нужно сразу же убрать. Луковицы тюльпанов при первых признаках промерзания нужно переместить в более теплое помещение и обработать противогрибковым препаратом.

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