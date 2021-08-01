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Как защитить урожай от птиц: ТОП-7 лайфхаков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 августа, 18:16
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Чтобы птицы не попортили урожай фруктов и не склевали все ягоды, их можно отпугнуть с участка разными способами.
Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Сегодня

Птицы приносят людям немало пользы, прилетая в сад, склевывая всевозможных вредителей, насекомых, червяков и гусениц. Но по мере поспевания вашего урожая их внимание нередко переключается на аппетитные сливы, персики, клубнику, виноград.

Как защитить урожай от птиц, чтобы они при этом не пострадали, а лишь перестали вредить, читайте наши лайфхаки.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Как отпугнуть птиц от урожая: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Пугало

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Один из самых известных и безотказных способов, которым пользовались еще наши предки – установить в саду и на огороде пугало. Чтобы сделать такую имитацию человека, вам пригодится старая одежда. Но птицы быстро привыкнут к неподвижному охраннику, так что вам придется его периодически освежать.

  • Лайфхак 2. Шумелки

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Птицы будут шарахаться от шумных устройств, так что можете использовать банки, бутылки, газету, клеенку и все, что шуршит, тарахтит, гремит, гудит и пугает. Но имейте в виду, чтобы все это работало, нужен ветер.

  • Лайфхак 3. Компьютерные диски

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Диски, которые уже сослужили свою службу, пригодятся в саду. Птицы боятся сверкающих и блестящих предметов, так что такая конструкция надолго отобьет охоту у пернатых красть урожай.

  • Лайфхак 4. Животные

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Соорудите пугало в виде кота или собаки, к примеру, из ненужной обуви. Такая "пугалка" основана на инстинктивном страхе птиц перед их вечными природными врагами.

  • Лайфхак 5. Хищники

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Главный враг пернатых воришек – хищные птицы. Посадите такого в саду, и в ближайшее время ваш урожай останется в целости.

  • Лайфхак 6. Вертушки

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Другой вариант отпугивателя для пернатых – всевозможные мобили и вертушки. Можно приспособить детские или сделать блестящий крутящийся диск из консервных крышек.

  • Лайфхак 7. Сетка

Как отпугнуть птиц
Как отпугнуть птиц / Фото: Pinterest

Нужно окутать кусты, деревья или плантацию сеткой. Это, пожалуй, один из самых действенных способов защиты урожая от птиц. Но и один из самых дорогих. Только сетка должна быть мелкой, чтобы пернатые в нее не пролезли.

Смотрите видео, как можно охладить дом в жару:

Ранее мы публиковали лайфхаки с фото, как можно использовать старый шланг.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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