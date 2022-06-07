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СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Какие культурные растения хуже и опаснее сорняков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 июня, 12:47
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Если запустить участок, полезные растения могут навредить хуже сорняков
Какие растения хуже сорняков
Какие растения хуже сорняков / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Дачники привыкли активно искоренять сорняки, которые глушат рост и развитие культурных посадок. Но и полезные, на первый взгляд, растения без должного ухода могут расселиться по участку, безмерно разрастись и заполонить собой все.

Такое поведение растений рискует нивелировать их пользу, превратив в бич на огороде и в саду. Какие растения важно контролировать , чтобы они не стали хуже сорняков, читайте в нашей статье.

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Малина

Малина / Фото: pixabay
Малина / Фото: pixabay

Этот кустарник, который дарит вкуснейшие и полезные ягоды, может проявить себя как захватчик полезной площади, разрастаясь далеко за пределы места, где был изначально посажен. Малина способна перемещаться по огороду и прорастать в самых непредсказуемых местах – к примеру, на цветочной клумбе или под фундаментом дома.

Ежевика

Ежевика / Фото: pixabay
Ежевика / Фото: pixabay

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Родственница малины – также опасное растение. Ежевику часто высаживают вместо живой изгороди, потому что этот неприхотливый кустарник имеет густые ветви с чрезвычайно колючими побегами и разрастается вверх и вширь в виде непролазного забора, что делает участок надежно защищенным от непрошенных гостей. Но стоит немного забыть о ежевике, и она не пустит в огород даже собственных хозяев.

Хрен

Хрен / Фото: pixabay
Хрен / Фото: pixabay

Это странное растение, которое очень популярно в кулинарии, может быть совершенно непредсказуемым на огороде. У одних дачников он никак не растет даже при нормальном уходе, и его постоянно приходится садить вновь. Зато у других хрен может из одного куста разрастись так по всему участку , что избавиться от него станет настоящей проблемой.

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Щавель

Щавель / Фото: pixabay
Щавель / Фото: pixabay

Эта зеленая культура, которую хозяйки используют в супах и солениях, размножается корнями и семенами . А потому щавель очень быстро разрастается по всему участку. Это большой любитель воды, и он высасывает влагу из-под других культур. Также щавель может превратиться в настоящий сорняк, который обедняет почву и мешает расти соседям.

Топинамбур

Топинамбур / Фото: pixabay
Топинамбур / Фото: pixabay

Еще один любитель захватывать полезную землю и глушить другие культуры – это топинамбур. Его ценят за вкус клубней, которые чем-то напоминают картофель. А еще топинамбур красиво цветет на участке. Но вот искоренить это растение при необходимости очень сложно – на следующий год после перекапывания почвы топинамбур можно обнаружить в самых неожиданных уголках участка .

Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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