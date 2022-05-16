Огород на балконе: главные правила и советы

Не беда, если у вас нет своего огорода, а хочется, чтобы на столе были собственноручно выращенные овощи и зелень . Это можно сделать на минимальном по размеру участке, к примеру – на балконе.
Как спланировать огород на балконе
Сразу нужно спланировать, где и что будет расти , какие грядки соорудить, каким будет освещение, а уже затем приступать к посадкам. Очень удобно для этого нарисовать план, на котором наглядно определить место для каждого растения. Имейте в виду, что большинству растений важно, чтобы балкон был освещен, иначе придется досвечивать растения искусственным светом. А еще важно учесть соседство разных культур, потому что не все они дружат между собой.
Что выращивать на балконе
Наиболее практичными и простыми для выращивания на балконе считаются растения:
- базилик, укроп, петрушка, сельдерей,
- салат, шпинат,
- мята, мелисса,
- лук и чеснок на зелень,
- сладкий и горький перец,
- помидоры,
- огурцы,
- редиска,
- горох,
- фасоль,
- клубника.
Выбирая семена, обратите внимание на культуры и сорта, которые можно использовать для комнатного огородничества .
В чем выращивать растения на балконе
Решая, какие емкости использовать для домашнего огорода, полезно применить изобретательность и даже сэкономить на покупке горшков и контейнеров. Вам пригодятся разнообразные пластиковые банки, ведерки, канистры, бочки, бутылки и даже стаканчики. Из ненужной посуды это могут быть старые миски, ведра, горшки. Главное – проделать в днище отверстия для вентиляции и ухода лишней влаги, чтобы растения не страдали от застоя воды.
Также важно учитывать развитость корневой системы и потребность растений в объемах горшков. Например, зелень поместится в обычном цветочном горшке, а вот помидоры или огурцы потребуют достаточно широкие емкости не менее 4-5 литров.
Организация грядок на балконе
Клубнику можно выращивать не горизонтально, а вертикально – в этом случае налицо явная экономия места. Вертикальные грядки можно сделать из пластиковых труб диаметром 150 мм, а отверстия для высадки проделывают на расстоянии 25 см друг от друга. Трубу устанавливают в глубокую емкость, заполненную гравием.
Для вьющихся растений хорошо подойдет решетка или прочные веревки , по которым они будут цепляться и расти вверх. А сам балкон хорошо оборудовать полочками или стеллажами – так будет проще доступ ко всем растениям. При этом важно продумать запас прочности конструкций, потому что горшки с землей и крупными растениями весят немало.
Грунт для выращивания на балконе
Можно купить готовый грунт в магазине или сделать смесь самостоятельно. Оптимальный состав грунта :
- 5 частей торфа,
- 1 части грунта,
- 3 частей перегноя.
При наполнении горшков можно использовать керамзит или пенопласт, чтобы вес конструкции был меньше .
Как садить растения на балконе
- Для начала на дно емкостей укладывают дренажный слой , а затем их нужно наполнить грунтом.
- Далее приступают к посеву семян на ту глубину, которая указывается на упаковке .
- Чтобы ускорить процесс роста растений, можно на балконе сразу высадить рассаду .
- В условиях балкона высевать семена на рассаду можно значительно раньше , чем в открытый грунт на огороде.
- Далее следует обеспечить культуры поливом и определенным уровнем влажности воздуха. Важно, чтобы уровень влаги не влиял на сырость в квартире и на балконе, иначе вам не избежать плесени на стенах. Для этого важна нормальная вентиляция воздуха и проветривание.
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