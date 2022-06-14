Почему нельзя держать дома герань: приметы и суеверия

Оказывается, комнатная герань далеко не безобидна для женщин и мужчин.

Чем опасна герань в доме / Фото: Pixabay, Unsplash

Один из любимых домашних цветков – это герань . Она яркая, нарядная и неприхотливая в уходе. Однако привлекательность и польза этого растения сомнительна, если брать во внимание народные поверья и приметы.

Чем же так не угодила герань суеверным людям, что символизирует этот цветок, можно ли его держать в доме , и как влияет это растение на судьбу своих хозяев, узнайте в нашей статье. Однако вам решать, верить ли народным приметам о герани.

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Приметы и суеверия о герани

Согласно народной примете, герань мешает своей хозяйке устроить личную жизнь, потому что изгоняет из дома мужчин .

. Считается, что этот женский цветок сам привязывается к своей хозяйке , но при этом ревностно не хочет ее ни с кем делить.

, но при этом ревностно не хочет ее ни с кем делить. Получается, что незамужняя девушка, которая заведет герань, рискует остаться одинокой .

. Если этот цветок растет у замужней женщины, она обрекает себя на ссоры с мужчиной и даже развод.

А вот примет, связанных с личной жизнью мужчин, у герани нет. Зато есть множество приятных суеверий о цветке.

Чем полезна и чем опасна герань / Фото: Pixabay

В чем помогает герань

цветок в доме помогает помириться влюбленным парам, если они поссорились;

влюбленным парам, если они поссорились; герань подавляет мужскую агрессию, тем самым препятствуя ссорам в семье;

в семье; цветок защищает от сглаза дом и его обитателей;

дом и его обитателей; красная герань избавляет от переутомлений ;

; белые цветы могут способствовать зачать ребенка ;

; розовая герань помогает найти любовь .

Почему нельзя держать герань

Многим людям попросту не нравится специфический запах герани. Так зачем портить себе настроение?

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Аллергическая реакция на пыльцу растений – также весомая причина отказаться от растения. Наиболее сильным аллергеном являются цветки белой герани.

Лучше не заводить герань в доме, где есть кошка, потому что растение ядовито для домашних любимцев .

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