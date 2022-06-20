Почему пропадает спатифиллум и как спасти цветок: советы цветоводам

Если вовремя принять меры, женское счастье можно спасти.

Как спасти спатифиллум / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Спатифиллум часто называют " женское счастье ". Считается, что он действительно приносит счастье и любовь своей хозяйке, улучшит энергетику в доме. А потому его обычно дарят женщинам именно с этой целью. Да и вообще цветок очень красивый, нежный и женственный.

И если вдруг спатифиллум начинает чахнуть и пропадать, это воспринимается как опасный сигнал, что в доме не все благополучно, и пора спасать любовь. Но в первую очередь нужно попытаться реанимировать сам цветок. Видимо, что-то не так с его уходом .

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Почему пропадает спатифиллум и что с этим делать

Излишек органики и азотных удобрений. Это наиболее частая проблема, из-за которой цветок может пропасть. Чтобы его спасти, нужно пересадить спатифиллум с частичной или полной заменой грунта на новый. Растение имеет одну важную особенность: его лучше не докармливать, чем перекармливать.

Это наиболее частая проблема, из-за которой цветок может пропасть. Чтобы его спасти, нужно пересадить спатифиллум с частичной или полной заменой грунта на новый. Растение имеет одну важную особенность: его лучше не докармливать, чем перекармливать. Избыток влаги. Если листья чернеют и увядают, попробуйте не заливать растение, потому что много воды губительно для него. Важно следить за тем, чтобы не было застоя воды – она должна после полива стекать в поддон за 15 минут.

Спатифиллум не любит засухи и перелива / Фото: pinterest

Если листья чернеют и увядают, попробуйте не заливать растение, потому что много воды губительно для него. Важно следить за тем, чтобы не было застоя воды – она должна после полива стекать в поддон за 15 минут. Сухость – другая крайность, которая негативно отражается на спатифллуме. Если его листья обмякли и потеряли упругость – растению не хватает влаги. Цветок рекомендуется поливать регулярно теплой отстоянной водой.

– другая крайность, которая негативно отражается на спатифллуме. Если его листья обмякли и потеряли упругость – растению не хватает влаги. Цветок рекомендуется поливать регулярно теплой отстоянной водой. Слишком большой горшок также негативно влияет на самочувствие цветка, и он чувствует себя некомфортно. Лучше пересадить растение в горшок, подходящий по размеру.

Подберите правильный размер горшка для цветка / Фото: unsplash

также негативно влияет на самочувствие цветка, и он чувствует себя некомфортно. Лучше пересадить растение в горшок, подходящий по размеру. Низкая температура. Спатифиллум не будет цвести, если он долгое время находится при низкой температуре. Оптимальная температура в зоне выращивания должна быть не ниже 22°С.

Спатифиллум не будет цвести, если он долгое время находится при низкой температуре. Оптимальная температура в зоне выращивания должна быть не ниже 22°С. Недостаточное освещение – также причина того, что растение не хочет радовать хозяйку цветами. Желательно переставить его на более светлый подоконник на солнечной стороне.

– также причина того, что растение не хочет радовать хозяйку цветами. Желательно переставить его на более светлый подоконник на солнечной стороне. Солнечный ожог. Как и большинство растений, спатифиллум нельзя держать на открытом солнце, потому что оно может пожечь его листья, они потеряют свой здоровый цвет и упругость.

Как и большинство растений, спатифиллум нельзя держать на открытом солнце, потому что оно может пожечь его листья, они потеряют свой здоровый цвет и упругость. Неоднородный грунт. Цветок может пропадать, если вокруг его корневой системы образуется жесткий ком, который препятствует проникновению кислорода к корням. Чтобы реанимировать спатифиллум, нужно достать его из горшка, очистить корни от старого грунта, а затем пересадить в новую почву с хорошим дренажом.

Спатиффилум нужно пересадить / Фото: pinterest

Цветок может пропадать, если вокруг его корневой системы образуется жесткий ком, который препятствует проникновению кислорода к корням. Чтобы реанимировать спатифиллум, нужно достать его из горшка, очистить корни от старого грунта, а затем пересадить в новую почву с хорошим дренажом. Загнивание корней. Эта проблема также требует пересадки растения. Его следует достать из горшка, внимательно осмотреть корни и удалить с помощью ножа сгнившие. А затем пересадить спатифиллум.

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