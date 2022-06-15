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Зачем закапывать гвоздь в горшок с розами: совет от цветоводов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 июня, 10:40
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Оригинальный лайфхак улучшает общее состояние цветка.
Зачем закапывать гвоздь в горшок с розами
Зачем закапывать гвоздь в горшок с розами / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, как вырастить розу необычным способом в картошке. На этом эксперименты с розами не заканчиваются.

Есть любопытный лайфхак, которым пользуются многие цветоводы, чтобы добиться лучшего роста и цветения любимого растения. Они закапывают в горшок с розой старый железный гвоздь .

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Чем полезен гвоздь в земле

Когда гвоздь находится в земле, он начинает отдавать почве железо . Без этого элемента невозможно полноценное развитие роз.

Гвоздь от попадания в грунт воды во время полива ржавеет. Причем, железо выделяется постепенно и в достаточном для растений количестве.

Как закопать гвоздь

Чем полезен гвоздь в горшке с розами / Фото: pixabay
Чем полезен гвоздь в горшке с розами / Фото: pixabay

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Зарыть железный предмет нужно таким образом, чтобы он оказался расположенным возле корневой системы розы .

Аналогично можно поухаживать за розами, растущими на клумбе, только количество железа потребуется немного больше .

В итоге растения получат необходимое удобрение , а также защиту от болезней и будут отличаться пышностью и красотой.

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Ранее мы давали советы цветоводам, как спасти цикламен. Также рассказывали, как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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