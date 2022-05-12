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Что делать, если отекают ноги в поездке

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 мая, 18:40
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Радость путешествия может омрачить дискомфорт и усталость ног
Отекают ноги в поездке - что делать
Отекают ноги в поездке - что делать / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

В продолжительной поездке на дальние расстояния людям приходится долгое время сидеть в одной и той же позе, если это не вагон поезда, где можно немного размяться и даже полежать.

Одни легко переносят долгую неподвижность в транспорте, для других же путешествие превращается в настоящее мучение , потому что они испытывают усталость, дискомфорт, онемение и отечность ног.

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Долгая неподвижность провоцирует отечность ног / Фото: istockphoto
Долгая неподвижность провоцирует отечность ног / Фото: istockphoto

Неподвижность и длительное пребывание в вынужденной позе провоцирует застой крови в венах, нарушение кровообращения и как следствие – ноги отекают.

Есть несколько действенных способов, которые могут облегчить это состояние.

  • Чтобы свести дискомфорт от путешествия к минимуму, желательно запастись компрессионным бельем , которое поможет избежать отечности.
  • В дорогу обязательно выбирайте удобную и комфортную обувь без высоких каблуков, оптимально – спортивного стиля.
    Удобная обувь облегчит состояние ног / Фото: pexels
    Удобная обувь облегчит состояние ног / Фото: pexels
  • Помимо непосредственно обуви, вся одежда должна быть удобной и свободной, чтобы не облегала и не передавливала сосуды и не мешала нормальной циркуляции крови.
  • Также можно облегчить состояние, расслабив шнурки , расстегнув змейку или полностью сняв обувь.
  • Хорошо, если у вас получится помассировать стопы , щиколотки, голени.
    Массаж полезен для ног / Фото: istockphoto
    Массаж полезен для ног / Фото: istockphoto
  • Еще лучше, если позволяют условия (к примеру, в автомобиле), поднять ноги на уровень выше сердца.
  • В дороге можно периодически выполнять упражнения : двигать ступнями, перекатывать их с носка на пятку, с внешней на внутреннюю сторону, поочередно расслаблять и напрягать мышцы ног.
  • Попробуйте диафрагмальное дыхание : на вдохе – надуть живот, чтобы брюшная стенка приподнялась. На выдохе – живот втянуть. Такое упражнение улучшит отток венозной крови от ног.

Ранее мы рассказывали, как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил. Также узнайте, как стать идеальным пассажиром во время путешествия.

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