Что делать, если отекают ноги в поездке

Радость путешествия может омрачить дискомфорт и усталость ног

Отекают ноги в поездке - что делать / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

В продолжительной поездке на дальние расстояния людям приходится долгое время сидеть в одной и той же позе, если это не вагон поезда, где можно немного размяться и даже полежать.

Одни легко переносят долгую неподвижность в транспорте, для других же путешествие превращается в настоящее мучение , потому что они испытывают усталость, дискомфорт, онемение и отечность ног.

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Долгая неподвижность провоцирует отечность ног / Фото: istockphoto

Неподвижность и длительное пребывание в вынужденной позе провоцирует застой крови в венах, нарушение кровообращения и как следствие – ноги отекают.

Есть несколько действенных способов, которые могут облегчить это состояние.

Чтобы свести дискомфорт от путешествия к минимуму, желательно запастись компрессионным бельем , которое поможет избежать отечности.

, которое поможет избежать отечности. В дорогу обязательно выбирайте удобную и комфортную обувь без высоких каблуков, оптимально – спортивного стиля.

Удобная обувь облегчит состояние ног / Фото: pexels

без высоких каблуков, оптимально – спортивного стиля. Помимо непосредственно обуви, вся одежда должна быть удобной и свободной, чтобы не облегала и не передавливала сосуды и не мешала нормальной циркуляции крови.

и свободной, чтобы не облегала и не передавливала сосуды и не мешала нормальной циркуляции крови. Также можно облегчить состояние, расслабив шнурки , расстегнув змейку или полностью сняв обувь.

, расстегнув змейку или полностью сняв обувь. Хорошо, если у вас получится помассировать стопы , щиколотки, голени.

Массаж полезен для ног / Фото: istockphoto

, щиколотки, голени. Еще лучше, если позволяют условия (к примеру, в автомобиле), поднять ноги на уровень выше сердца.

на уровень выше сердца. В дороге можно периодически выполнять упражнения : двигать ступнями, перекатывать их с носка на пятку, с внешней на внутреннюю сторону, поочередно расслаблять и напрягать мышцы ног.

: двигать ступнями, перекатывать их с носка на пятку, с внешней на внутреннюю сторону, поочередно расслаблять и напрягать мышцы ног. Попробуйте диафрагмальное дыхание : на вдохе – надуть живот, чтобы брюшная стенка приподнялась. На выдохе – живот втянуть. Такое упражнение улучшит отток венозной крови от ног.

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