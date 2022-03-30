Что делать, если закончился бензин: советы автомобилистам

Не бойтесь обращаться за помощью к людям – вы же тоже не откажете на их месте.

Закончился бензин: что делать / Фото: Pixabay

Водителей подстерегает немало сложных ситуаций в дороге. Одна из них – когда горючее на исходе или уже закончилось совсем, а ехать нужно. Что делать? Даже в таком случае есть выход и не один.

Очевидный знак того, что топливо в баке на исходе – это индикатор на приборной панели . В зависимости от модели, авто сигналит о низком уровне горючего. Остатков может хватить на несколько километров, что позволит найти заправку и пополнить запасы.

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Что делать, если закончился бензин в машине: лайфхаки

Лайфхак 1. Остатки горючего

О том, что заканчивается бензин, говорят датчики

Пока бак полностью не опустел, вы можете немного сэкономить, чтобы дотянуть до ближайшей АЗС . Для этого отключите все, что увеличивает расход топлива, к примеру, кондиционер. Оптимальная скорость движения – в пределах 80-100 км в час, не тормозите и не разгоняйтесь резко, иначе расход возрастает.

Лайфхак 2. Остановка

Заканчивается бензин: как вести себя на дороге / Фото: unsplash

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Чтобы не встать посреди трассы, постарайтесь вовремя вырулить на парковку или хотя бы на обочину . Как только после сигналов вы ощутите тряску или услышите шум, двигайтесь к обочине и старайтесь побыстрее припарковаться.

Лайфхак 3. Заправка

Нет бензина: что делать / Фото: pixabay / Фото: Pixabay

В вашем багажнике всегда должна быть канистра – металлическая , по правилам противопожарной безопасности. Отлично, если она полная, тогда просто влейте содержимое в бак. С пустой канистрой отправляйтесь на поиски горючего, к примеру, на ближайшую заправку.

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Лайфхак 4. Водители

Попросите бензин у водителей / Фото: pixabay

Можно попытаться раздобыть немного бензина у проезжающих водителей . К примеру, у многих таксистов в багажнике про запас может быть канистра с бензином, и они смогут поделиться. Или же попросить накачать немного топлива у хозяина старой марки авто.

Лайфхак 5. Буксир

Если нет бензина, авто можно отбуксировать / Фото: pinterest

Если заправок поблизости не оказалось, вам пригодится буксировочный трос и снова-таки – посторонняя помощь. Постарайтесь остановить проезжающую машину и попросите водителя дотянуть вас на буксире до ближайшей АЗС.

Лайфхак 6. Сервис

Если помощи ждать неоткуда, позвоните в ближайшую автомастерскую или специальную службу помощи на дороге. Понятно, что это не дешево, но они надежно смогут решить вашу проблему.

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