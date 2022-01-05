Как бороться с запотевшими стеклами в авто: полезные советы водителям

Узнайте, что делать, чтобы стекла в машине быстро стали прозрачными и больше не потели.

Запотели стекла в авто - советы водителям / Фото: Коллаж: Сегодня

В сезон холодов, помимо обледенелых снаружи окон, автомобилистов подстерегает и другая проблема. На внутренней стороне стекол в машине регулярно скапливается конденсат, из-за чего окна запотевают . Это не только неудобно, но еще и опасно для движения, потому что затрудняет обзор дороги.

Что делать, чтобы стекла не потели и как поскорее высушить их внутри машины, читайте в наших лайфхаках.

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Как бороться с влагой на стеклах авто: лайфхаки

Лайфхак 1. Сухие вещи

Максимально избегайте попадания в салон машины влаги : регулярно сушите коврики и чехлы сидений, не садитесь в авто мокрыми или заснеженными, стряхивайте плащ и прячьте зонтик в чехол.

Лайфхак 2. Прогревать

В холодное время года следует несколько минут прогревать салон и стекла – лобовое, боковые, заднее. При этом не включать режим циркуляции, чтобы в салон поступал только воздух c улицы.

Лайфхак 3. Протирать

Как бороться с запотевшими стеклами / Фото: pinterest

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Запотевшие стекла нужно вытирать сухой тряпкой из натуральной ткани или специальной фиброй с повышенной гигроскопичностью. Они очень хорошо впитывают лишнюю влагу, удаляя ее со стекол.

Лайфхак 4. Проветривать

Как бороться с запотевшими стеклами / Фото: pinterest

Чтобы окна не потели, во время езды старайтесь держать передние воздухозаборники открытыми , поддерживать теплую температуру в салоне, включить на минимальные обороты вентилятор и направить обдув вверх на лобовое стекло.

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Лайфхак 5. Окна

Чтобы ускорить процесс вентиляции и сушки салона, можно немного приоткрыть окна . Влага со стекол уйдет быстрее.

Лайфхак 6. Антизапотеватель

Как бороться с запотевшими стеклами / Фото: pinterest

Удобная и практичная вещь – антизапотеватели для стекол, которые могут быть в виде жидкости или спрея. Они образуют на стеле тончайшую пленку раствора , который меняет свойства и силу поверхностного натяжения воды. Их удобно наносить, но делать это нужно на чистые, высушенные и обезжиренные стекла. Процедуру повторяют примерно раз в 2-3 недели.

Лайфхак 7. Жидкость своими руками

Чтобы не тратиться на антизапотеватель, его можно сделать самим. Для этого берут спирт с глицерином в соотношении 20 к 1 , перемешивают и заливают в пульверизатор, а затем брызгают на стекло.

Лайфхак 8. Силикагель

Как бороться с запотевшими стеклами / Фото: pinterest

Еще один вариант борьбы с лишней влагой в салоне – силикагель . Эти высушенные гранулы можно добыть, купив наполнитель для кошачьего туалета или при покупке обуви – в нее закладываются пакетики, чтобы она не портилась. Наполните веществом небольшие мешочки и разложите по салону.

Лайфхак 9. Профилактика

Следует регулярно проверять состояние вентиляции , прочищать дренажные каналы, клапана рециркуляции воздуха. Слишком плотный фильтр желательно заменить.

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