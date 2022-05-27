Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис

Спасаем белое

Убираем запах пота

Как вытащить занозу

Борьба с сорняками

Как хранить лимоны

Оспа обезьян
СЕГОДНЯ Лайфхакер Путешествия

Как организовать легкую дорогу в поезде: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 16:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вам предстоит путешествие на поезде, важно продумать множество мелочей, чтобы оно прошло приятно и легко.
Как организовать комфортную поездку в поезде
Как организовать комфортную поездку в поезде / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

На что обратить внимание, что подготовить и как правильно себя вести в вагоне , чтобы ваша поездка была комфортной и позитивной как для вас, так и для попутчиков, читайте в нашей статье.

Место

Дорога начинается с выбора места. В плацкартном вагоне не стоит покупать боковые полки и места у туалета, лучше выбирайте посередине – там есть вероятность, что вас будут меньше беспокоить.

Реклама

Боковые полки менее удобные / Фото: pinterest
Боковые полки менее удобные / Фото: pinterest

Вариант верхней полки оптимален для тех, кто едет ночным рейсом, потому что на ней можно выспаться и на нее не будет желающих посидеть, в отличие от нижней, которую придется делить с попутчиками.

Нижняя полка больше подходит для дневного рейса – на ней удобнее менять положение тела, пользоваться столиком, а также хранить под ней в закрытом отсеке ценные вещи.

Реклама

Еда

В поезд не стоит брать много еды, чтобы не утяжелять багаж, и чтобы не пришлось выбрасывать. Хорошо, если она будет запакована порционно. И разумеется, в дальнюю поездку не стоит брать скоропортящиеся продукты. Это могут быть овощи, бананы, яблоки, крекеры, йогурты, бутерброды и т.д. Обязательно возьмите достаточный запас питьевой воды .

Что есть в поезде / Фото: unsplash
Что есть в поезде / Фото: unsplash

Аптечка

Держите под рукой аптечку со своим обычным набором лекарств, а также препараты от давления, головной боли, аллергии, диареи и обезболивающее. Не забудьте про пластырь и антисептики.

Реклама

Гигиена

Кроме стандартного гигиенического набора не забудьте взять сухие и влажные салфетки, санитайзеры, туалетную бумагу, медицинскую маску. Лучше не рассчитывать, что в вагоне будет туалетная бумага, а иметь свою. И руки с влажными салфетками будут чистыми, независимо от того, есть ли вода в туалете. На станциях старайтесь выходить подышать свежим воздухом, но при этом берите с собой все ценное.

Развлечения

В дальнюю дорогу разумно взять пауэрбанк . Также продумайте какие-то развлечения помимо гаджетов – ведь может не быть связи. Книги, кроссворды, головоломки, карты, игры и т.д.

Чем заняться в дороге / Фото: freepik.com
Чем заняться в дороге / Фото: freepik.com

Сон

Если в поезде предстоит спать, вам пригодятся беруши и маска для сна . Лучше потренироваться с ними заранее, чтобы все было подогнано и комфортно. Также продумайте комфортную одежду для пребывания в вагоне: шлепанцы, пижаму или спортивный костюм. Не забывайте, что вам придется переодеваться в купе или туалете, и сделать это нужно быстро и удобно.

Попутчики

Если вы не намерены заводить знакомства в поездке, лучше сразу вежливо и настойчиво обозначать границы своей комфортной зоны и не поддерживать разговоры. Имейте в виду, что с этими незнакомыми людьми вам придется вынужденно пребывать некоторое время в замкнутом пространстве.

Как себя вести в дороге / Фото: freepik.com
Как себя вести в дороге / Фото: freepik.com

Не стоит ни с кем делиться информацией о себе . Также избегайте шумных компаний и конфликтов, иначе рискуете испортить поездку.

Если кто-то мешает спать или ведет себя агрессивно , не пытайтесь решить проблему самостоятельно, а обращайтесь к проводнику или начальнику поезда.

Ранее мы рассказывали, как быстро выучить иностранный язык. Также давали советы, как стать идеальным пассажиром во время путешествия.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они могут предвидеть будущее
Магические знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Водолей
Водолей
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
30 мая - 5 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как быстро почистить чеснок
Узнать
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июне
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять