Как организовать легкую дорогу в поезде: лайфхаки

Если вам предстоит путешествие на поезде, важно продумать множество мелочей, чтобы оно прошло приятно и легко.

Как организовать комфортную поездку в поезде / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

На что обратить внимание, что подготовить и как правильно себя вести в вагоне , чтобы ваша поездка была комфортной и позитивной как для вас, так и для попутчиков, читайте в нашей статье.

Место

Дорога начинается с выбора места. В плацкартном вагоне не стоит покупать боковые полки и места у туалета, лучше выбирайте посередине – там есть вероятность, что вас будут меньше беспокоить.

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Боковые полки менее удобные / Фото: pinterest

Вариант верхней полки оптимален для тех, кто едет ночным рейсом, потому что на ней можно выспаться и на нее не будет желающих посидеть, в отличие от нижней, которую придется делить с попутчиками.

Нижняя полка больше подходит для дневного рейса – на ней удобнее менять положение тела, пользоваться столиком, а также хранить под ней в закрытом отсеке ценные вещи.

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Еда

В поезд не стоит брать много еды, чтобы не утяжелять багаж, и чтобы не пришлось выбрасывать. Хорошо, если она будет запакована порционно. И разумеется, в дальнюю поездку не стоит брать скоропортящиеся продукты. Это могут быть овощи, бананы, яблоки, крекеры, йогурты, бутерброды и т.д. Обязательно возьмите достаточный запас питьевой воды .

Что есть в поезде / Фото: unsplash

Аптечка

Держите под рукой аптечку со своим обычным набором лекарств, а также препараты от давления, головной боли, аллергии, диареи и обезболивающее. Не забудьте про пластырь и антисептики.

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Гигиена

Кроме стандартного гигиенического набора не забудьте взять сухие и влажные салфетки, санитайзеры, туалетную бумагу, медицинскую маску. Лучше не рассчитывать, что в вагоне будет туалетная бумага, а иметь свою. И руки с влажными салфетками будут чистыми, независимо от того, есть ли вода в туалете. На станциях старайтесь выходить подышать свежим воздухом, но при этом берите с собой все ценное.

Развлечения

В дальнюю дорогу разумно взять пауэрбанк . Также продумайте какие-то развлечения помимо гаджетов – ведь может не быть связи. Книги, кроссворды, головоломки, карты, игры и т.д.

Чем заняться в дороге / Фото: freepik.com

Сон

Если в поезде предстоит спать, вам пригодятся беруши и маска для сна . Лучше потренироваться с ними заранее, чтобы все было подогнано и комфортно. Также продумайте комфортную одежду для пребывания в вагоне: шлепанцы, пижаму или спортивный костюм. Не забывайте, что вам придется переодеваться в купе или туалете, и сделать это нужно быстро и удобно.

Попутчики

Если вы не намерены заводить знакомства в поездке, лучше сразу вежливо и настойчиво обозначать границы своей комфортной зоны и не поддерживать разговоры. Имейте в виду, что с этими незнакомыми людьми вам придется вынужденно пребывать некоторое время в замкнутом пространстве.

Как себя вести в дороге / Фото: freepik.com

Не стоит ни с кем делиться информацией о себе . Также избегайте шумных компаний и конфликтов, иначе рискуете испортить поездку.

Если кто-то мешает спать или ведет себя агрессивно , не пытайтесь решить проблему самостоятельно, а обращайтесь к проводнику или начальнику поезда.

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