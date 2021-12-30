Как разморозить и открыть замок в авто: полезные советы водителям

Мало того, что машину засыпало снегом , примерзли окна, и она вообще не заводится, это далеко не все неприятности, которые подстерегают водителей в зимний сезон.
Иногда даже попасть внутрь салона бывает большой проблемой, потому что замерз замок и не открывается . А из-за морозов сел аккумулятор и его мощности не хватает, чтобы сработала электроника. Есть несколько нехитрых способов, которые помогут отогреть замок и благополучно его открыть.
Как открыть замерзший замок в авто: лайфхаки
- Лайфхак 1. Накладки
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Во многих современных машинах на замках стоят пластиковые накладки , что упрощает дело. Они предохраняют замок от лишней влаги, замерзания, а также попадания грязи и пыли в них.
- Лайфхак 2. Размораживатель
Специальная жидкость размораживатель должна быть вашим спутником в зимнее время, ведь она именно для этого и предназначена. Логично не держать ее в багажнике или салоне, а брать с собой, когда вы планируете сесть за руль.
- Лайфхак 3. Кипяток
Лить кипящую воду на замок – способ кардинальный и экстремальный, но невыгодный. Замок быстро оттает, но вам затем придется извлекать воду из него , потому что, остывая, она так же быстро замерзнет.
- Лайфхак 4. Грелка
Горячую воду можно использовать более рационально. Наполните нею грелку, пластиковую бутылку или прочный пакет, приложите на время к замку и попытайтесь его отогреть.
- Лайфхак 5. Теплый ключ
Также в воде можно отогреть металлическую часть ключа, но засовывая его в замочную скважину, не забудьте удалить остатки влаги .
- Лайфхак 6. Зажигалка
Курите? Значит, в кармане есть зажигалка или спички. Огонь поможет отогреть металлическую часть ключа, а она, в свою очередь – замок. Будьте аккуратнее, чтобы не оплавить пластмассу и не обжечь пальцы.
- Лайфхак 7. Прикуриватель
Попросите у соседа хорошенько разогретый прикуриватель из его авто и приложите к замку. Металл постепенно поддастся теплу.
- Лайфхак 8. Фен
Если есть возможность, розетка и длинный кабель – отогрейте замок феном . Можно даже промышленным, но очень осторожно и на самых низких оборотах, иначе можете повредить краску на двери.
- Лайфхак 9. Дыхание
Если ничего нет под руками, можно согреть замок собственным дыханием. Дело это долгое и непростое. Чтобы ускорить процесс, дышите на замок через трубочку – она направит поток теплого воздуха, куда нужно.
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