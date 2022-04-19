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Как собрать чемодан и ничего не забыть

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19 апреля, 20:13
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Полезные советы от бывалых путешественников помогут быстро собраться и взять все самое важное
Как собрать чемодан
Как собрать чемодан / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Чтобы вдали от дома не чувствовать себя дискомфортно из-за того, что не взяли какую-то мелочь, важно правильно собраться и запаковать вещи . Тогда вам не придется расходовать время, нервы и деньги на срочное посещение магазинов. У вас и так найдется, куда его потратить.

Что для этого нужно сделать, чтобы ничего не забыть , взять самое необходимое и при этом не было перегруза? Читайте в нашей статье.

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Как собрать чемодан и ничего не забыть: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Список вещей

Вот тут не стоит торопиться. Следует сесть и вдумчиво составить список вещей, которые вам понадобятся. Это главный этап сборов . Понятно, что список будет зависеть от направления, дальности поездки, времени пребывания, сезона, погоды, а также конечных целей. Но зато, приступая непосредственно к пакованию чемодана, вы ничего не упустите.

  • Лайфхак 2. Категории вещей

Разбейте все вещи на условные категории . Это может быть:

  1. Самое важное – документы, деньги и карточки, драгоценности, билеты, средства связи.
  2. Техника – компьютер и другие гаджеты, фонарики, а также зарядные устройства.
  3. Одежда и обувь , а также полотенца и постельное белье.
  4. Медикаменты – индивидуальные и общего применения.
  5. Косметика – средства личной гигиены, уходовая косметика, маникюрные принадлежности и т.д.
  6. Продукты – перекусы в транспорт на первое время, соль, сахар, вода.
  7. Посуда – чашки, миски, ложки, нож и консервный нож, термос и т.д.
  8. Не забудьте взять ручку, тетрадь, спички, нитки, иголку, ножницы.

Понятно, если у вас дети или домашние животные, то список вещей дополняется и корректируется.

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  • Лайфхак 3. Вещи по кучкам

Все собранные вещи разложите перед собой кучками , чтобы оценить их количество и сопоставить с размерами чемодана. Отдельно отложите в сторону то, без чего, думаете, что сможете обойтись в поездке, если оно не влезет.

  • Лайфхак 4. Сборы по комнатам

Есть другой способ собраться побыстрее, ничего не забыть, и для кого-то он может оказаться удобнее, чем сборы по списку. Можно собирать вещи методом исключения . Поочередно заходите в комнаты, ванную, кухню, прихожую, загляните во все шкафы и полочки, и берите те вещи, которые вам тут нужны.

Ранее мы рассказывали, как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил.

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