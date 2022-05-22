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Как уберечь авто от кражи колес

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 мая, 14:50
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Есть несколько способов сохранить колеса в целости.
Как уберечь колеса автомобиля от кражи
Как уберечь колеса автомобиля от кражи / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Авто для одних – средство передвижения, а для других – роскошь. И обнаружить однажды утром свою машину "разутой" – совершенно нерадостное событие как для первых, так и для вторых.

Как можно защитить колеса машины от кражи ? Какие методы против воров практикуют автолюбители? Что сделать, чтобы не попасть в категорию жертвы преступников? Узнайте в нашей статье.

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Охраняемая стоянка

Платная стоянка сохранит авто / Фото: pinterest
Платная стоянка сохранит авто / Фото: pinterest

Тут уж вам выбирать – раскошелиться на нормальную стоянку для своего авто, но взамен приобрести гарантию его сохранности, или же не спать ночами, прислушиваясь к каждому шороху под окном. Ведь помимо колес на охраняемой парковке у машины будут целыми и фары, и стекла, да и сама машина не подвергнется угону.

Сигнализация

Множество современных сигнализаций нацелены не только на удары и попытку открыть дверцы авто, но и на угол наклона машины. Так что при откручивании болтов это услышат все вокруг. Важно лишь правильно отрегулировать чувствительный датчик , чтобы он не срабатывал от дуновения ветра.

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Секретка на колесо

Секретка убережет от кражи колес / Фото: pinterest
Секретка убережет от кражи колес / Фото: pinterest

Этот секретный крепеж в виде болтов или гаек имеет уникальную форму головки . Их видов есть очень много. Вместо стандартных болтов хозяева машин ставят по 1-2 секретки на каждое колесо, что спасает от кражи. Ведь выкрутить такой болт можно лишь специальным ключом, который идет в комплекте.

Паркование

Старайтесь ставить машину поплотнее к высокому бордюру . В этом случае у автовора значительно снижаются шансы украсть все четыре колеса, потому что высокий порог не даст возможности подставить под днище домкрат. А некомплект колес стоит гораздо дешевле и вряд ли его заинтересует.

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Камеры

Если есть необходимость на какое-то время оставить автомобиль, паркуйтесь в хорошо освещенном месте возле офисных зданий и магазинов – там наверняка есть камеры наблюдения . Такие места ворам не по душе, ведь найти украденные колеса гораздо легче.

Ранее мы рассказывали, как завести машину, если сел аккумулятор. Чтобы узнать, что делать, если запотели стекла, читайте нашу статью. А еще мы давали советы, как стать идеальным пассажиром во время путешествия.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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