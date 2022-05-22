Как уберечь авто от кражи колес

Есть несколько способов сохранить колеса в целости.

Как уберечь колеса автомобиля от кражи / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Авто для одних – средство передвижения, а для других – роскошь. И обнаружить однажды утром свою машину "разутой" – совершенно нерадостное событие как для первых, так и для вторых.

Как можно защитить колеса машины от кражи ? Какие методы против воров практикуют автолюбители? Что сделать, чтобы не попасть в категорию жертвы преступников? Узнайте в нашей статье.

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Охраняемая стоянка

Платная стоянка сохранит авто / Фото: pinterest

Тут уж вам выбирать – раскошелиться на нормальную стоянку для своего авто, но взамен приобрести гарантию его сохранности, или же не спать ночами, прислушиваясь к каждому шороху под окном. Ведь помимо колес на охраняемой парковке у машины будут целыми и фары, и стекла, да и сама машина не подвергнется угону.

Сигнализация

Множество современных сигнализаций нацелены не только на удары и попытку открыть дверцы авто, но и на угол наклона машины. Так что при откручивании болтов это услышат все вокруг. Важно лишь правильно отрегулировать чувствительный датчик , чтобы он не срабатывал от дуновения ветра.

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Секретка на колесо

Секретка убережет от кражи колес / Фото: pinterest

Этот секретный крепеж в виде болтов или гаек имеет уникальную форму головки . Их видов есть очень много. Вместо стандартных болтов хозяева машин ставят по 1-2 секретки на каждое колесо, что спасает от кражи. Ведь выкрутить такой болт можно лишь специальным ключом, который идет в комплекте.

Паркование

Старайтесь ставить машину поплотнее к высокому бордюру . В этом случае у автовора значительно снижаются шансы украсть все четыре колеса, потому что высокий порог не даст возможности подставить под днище домкрат. А некомплект колес стоит гораздо дешевле и вряд ли его заинтересует.

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Камеры

Если есть необходимость на какое-то время оставить автомобиль, паркуйтесь в хорошо освещенном месте возле офисных зданий и магазинов – там наверняка есть камеры наблюдения . Такие места ворам не по душе, ведь найти украденные колеса гораздо легче.

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