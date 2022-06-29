Как защитить салон машины от нашествия комаров и мошек (фото)

Есть простой лайфхак, который спасет салон авто от кровопийц.

Как защитить салон машины от комаров / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Летний отдых на открытом воздухе – удовольствие, которое часто омрачается одной большой неприятностью – нашествием насекомых. Комары, мошки, слепни надоедают не только на улице, в доме, но также умудряются без проблем забираться в салон авто.

Многим отдыхающим знакома ситуация, когда на пикнике в салон оставленной машины быстро набиваются полчища настырных комаров. Как избавиться от кровопийц и сделать свой отдых комфортным, узнайте в нашей статье.

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Как избавиться от комаров в авто: лайфхаки

Сетка на окно . Один из наиболее простых способов избавиться от летающих паразитов – установить специальные сетки, которые обычно используются вместо тонировки. Они крепятся магнитами, за счет чего машина не царапается. Из недостатков: материал плохо пропускает воздух, а значит внутри машины будет душно.

Установите на окно антимоскитную сетку / Фото: pinterest

. Один из наиболее простых способов избавиться от летающих паразитов – установить специальные сетки, которые обычно используются вместо тонировки. Они крепятся магнитами, за счет чего машина не царапается. Из недостатков: материал плохо пропускает воздух, а значит внутри машины будет душно. Сетка на салон . Можно пойти дальше и оборудовать место для отдыха более комфортно – защитить сеткой от насекомых всю открытую часть салона. В этом случае помимо цены вопроса также повышается и качество отдыха.

Можно защитить сеткой весь микроавтобус / Фото: pinterest

. Можно пойти дальше и оборудовать место для отдыха более комфортно – защитить сеткой от насекомых всю открытую часть салона. В этом случае помимо цены вопроса также повышается и качество отдыха. Антикомариная спираль . Средство, безусловно, надежное на природе и в доме. Ароматный дым надолго отпугивает комаров и мошек. Однако в машине такой способ может быть опасен. Установленный на передней панели или центральной консоли источник огня от одного неверного движения может упасть и привести к пожару.

Спираль опасно использовать в салоне авто / Фото: pinterest

. Средство, безусловно, надежное на природе и в доме. Ароматный дым надолго отпугивает комаров и мошек. Однако в машине такой способ может быть опасен. Установленный на передней панели или центральной консоли источник огня от одного неверного движения может упасть и привести к пожару. Марля . Самый экономный, но при этом не менее действенный способ защититься от комаров – применение марли. Достаточно взять с собой большой отрез этой ткани и завесить нею пространство. Или же обтянуть марлей верхнюю часть двери, опустить стекло, а затем захлопнуть дверь.

Марля защищает от комаров / Фото: pinterest

Ранее мы давали советы водителям, как подготовить авто к жаре. Также делились лайфхаками, что делать, если закончился бензин.