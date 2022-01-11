Как завести машину, если сел аккумулятор: советы и лайфхаки для автомобилистов

Разрядился аккумулятор, а вам нужно срочно ехать – есть несколько способов, как завести машину.

Если сел аккумулятор, машину можно завести несколькими способами / Фото: Коллаж: Сегодня

Нередкие случаи, особенно зимой, когда в машине садится аккумулятор . Самый простой способ решить эту проблему – вызвать эвакуатор. Но можно завести авто и другими методами. Возможно, наши лайфхаки вам пригодятся в дороге.

Как завести машину: лайфхаки

Лайфхак 1. Аккумулятор другой машины

Как завести машину / Фото: pinterest

Реклама

Один из самых популярных методов – это "прикуривание" от аккумулятора другой машины . Для этого специальными проводами с клеммами-крокодилами нужно соединить АКБ двух автомобилей с идентичными емкостями аккумуляторов. Важно соблюдать полярность. А после того, как авто заведется, не стоит спешить глушить двигатель, чтобы аккумулятор успел зарядиться.

Лайфхак 2. Буксировочный трос

Как завести машину / Фото: pinterest

Если на вашем авто механическая коробка передач , подойдет метод буксира. Рабочая машина цепляет трос и тянет за собой машину с разряженной АКБ. Вам следует выжать сцепление, переключиться на третью передачу, а на скорости 10-20 км/ч плавно отпустить педаль. Когда двигатель заработает, включайте нейтральную передачу и не забудьте подать сигнал тягачу.

Реклама

Лайфхак 3. Толкнуть

Аналогичный способ, который применим лишь к машине с механической коробкой передач – это толкание или же спуск под уклон , если позволяет местность. Когда авто толкают несколько человек вручную, скорость может быть ниже, чем при тягаче, поэтому может понадобиться несколько попыток. Важно при толкании не упираться в фонари, стекла и другие хрупкие детали, чтобы их не повредить.

Лайфхак 4. Пуско-зарядное устройство

Как завести машину / Фото: pinterest

Бустеры или пуско-зарядные устройства для АКБ – удобная, хотя и недешевая вещь в дороге. Они универсальны и подходят для машин и с бензиновыми, и с дизельными моторами. Чтобы завести машину, следует выключить зажигание, подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание.

Реклама

Лайфхак 5. Веревка

Как завести машину / Фото: pinterest

Есть способ завестись даже далеко от оживленной трассы и возможной помощи других водителей. Для этого понадобятся сильные руки, домкрат и крепкая веревка. Машину нужно поставить на стояночный тормоз, поднять домкратом одно из ведущих колес, чтобы оно оказалось свободным в воздухе. Включите зажигание и установите третью передачу. На само колесо намотайте трос , а затем резко дерните. Двигатель должен завестись, и колесо будет вращаться – включите нейтральную передачу.

Лайфхак 6. Аккумулятор от шуруповерта

Оригинальный метод завестись – взять батарею шуруповерта или другого инструмента с напряжением более 12 вольт . Для этого нужно подключить к клеммам батареи провода. За 15-20 минут батарея сможет немного пополнить заряд аккумулятор машины, после чего можно запустить мотор.

Лайфхак 7. Теплая вода

Можно немного увеличить напряжение аккумулятора с помощью теплой ванны. Для этого батарею придется снять и погрузить в тазик с горячей водой до уровня верхней крышки. Однако имейте в виду, что такой способ малоэффективный и быстро выводит аккумулятор из строя.

Ранее мы рассказывали, как разморозить лобовое стекло зимой.