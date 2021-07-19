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Куда спрятать на пляже деньги и ценные вещи: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 июля, 19:19
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Деньги, телефон и другие ценности можно спрятать так, чтобы не привлекать внимание нечестных на руку людей.
Как спрятать ценные вещи на пляже
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Не имеет значения, пришли вы на пляж в одиночестве или компанией – в любом случае хочется окунуться и поплескаться в воде, а не сидеть привязанными к своим вещам. Как спрятать ценности, чтобы, выйдя из воды, вы не обнаружили, что вас ограбили? Читайте наши лайфхаки.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Как известно, то, что лежит у всех на виду, привлекает внимание гораздо меньше, чем спрятанное на дно сумки.

Как спрятать на пляже деньги и ценные вещи: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Обувь

Как спрятать ценные вещи на пляже
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Мы ранее рассказывали, как можно использовать старую обувь. Помимо украшений и декора, малопривлекательные резиновые шлепанцы, на которые вряд ли кто-то позарится, вам еще послужат. Сделайте из них тайник, прорезав в толстой подошве щели, куда можно спрятать деньги и даже мобильный телефон.

  • Лайфхак 2. Средства гигиены

Как спрятать ценные вещи на пляже
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Одноразовая маска, детский подгузник, пакетик с женской гигиенической прокладкой – этот список можно продолжить, и все эти вещи могут стать временным "сейфом" для ваших ценностей. У воров вряд ли хватит смекалки искать деньги или часы в таких средствах личной гигиены.

  • Лайфхак 3. Одноразовая посуда

Как спрятать ценные вещи на пляже
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Аналогичный тайник, который мало привлекает внимание, легко сделать из непрозрачного примятого стаканчика или пластиковой бутылки из-под напитка с широким горлышком. Такие вещи можно смело оставлять на подстилке, прижав одеждой, чтобы их не унес ветер, или случайные борцы за чистый пляж не сочли ничейным мусором.

  • Лайфхак 4. Зарыть

Как спрятать ценные вещи на пляже
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Если вы доверяете своей памяти, можете сложить все ценные вещи в пакет и незаметно прикопать под своей подстилкой на глубину 5-10 см. Только обязательно запомните место, иначе вам придется перепахать весь пляж в поисках собственный ключей или кошелька.

  • Лайфхак 5. Подстилка

Как спрятать ценные вещи на пляже
Как спрятать ценные вещи на пляже / Фото: Unsplash

Можно сделать потайной кармашек в самой пляжной подстилке. Желательно, чтобы она была из плотной пестрой ткани, тогда нашитый лоскуток не будет заметен.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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