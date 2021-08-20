Ведущая Мария Мельник с аквалангом погрузилась под воду в музее Одессы

Мария Мельник отправится в настоящую экспедицию, чтобы в эфире канала "Украина" продемонстрировать интересные и удивительные места Украины, которые следует посетить каждому.

Мария Мельник отправилась в путешествие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Ранок з Україною" к 24 августа готовит специальный выпуск, в котором ведущие Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник расскажут интересные и малоизвестные факты о нашей стране.

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Ранее звезды телевидения открыли семейные фотоархивы.

В праздничном выпуске заядлая путешественница Мария Мельник отправится в Одесскую область и Одессу, откуда зрители канала "Украина" узнают больше об Одесском подводном историческом музее, ведь Мария погрузится туда с аквалангом!

Также телезвезда посетит парк Сафари и ресторан на берегу Черного моря, в котором можно собственноручно выловить себе завтрак-обед-ужин, и расскажет о других интересных локациях.

Мария Мельник отправилась в путешествие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Сама ведущая говорит, что спецвыпуск ко Дню Независимости Украины – это особый эфир! И команда старается сделать все возможное и невозможное, чтобы показать самые крутые, самые оригинальные и незаезженные места:

Конечно, во время путешествий нам пришлось пережить многое, потому что в некоторых эпизодах мы шли по бездорожью, ехали по горам, плавали в воде или под водой, готовили уникальные блюда. Даже я – человек, который ел и сверчков, и лягушек, и змей, и голубей, попробовала одно блюдо впервые! Мы покажем, где отдохнуть, что попробовать и сколько все это стоит.

Кроме того, ведущая расскажет, где можно отдохнуть и насладиться особой атмосферой на Севере, Востоке и в Центре Украины. К приключениям присоединится и мама Марии. Вместе они отправятся на Западную Украину.

Мария Мельник отправилась в путешествие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущая признается – такая работа стала для нее неожиданным, но приятным опытом. К тому же, как оказалось, мама Марии Мельник тоже заядлая путешественница:

Моя мама очень любит путешествовать, правда, иногда наши взгляды на отдых различаются, что зритель и увидит в сюжете. Но она быстро согласилась на нашу идею показать красоту Украины вместе.

Мария говорит, что для ее мамы большинство из предложенных вариантов отдыха было не просто сюрпризом, а даже шоком в хорошем смысле этого слова:

Я вам гарантирую, что вы добавите эти пункты в перечень мест, куда обязательно надо поехать!

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Так, зрители познакомятся с такими уникальными местами как:

современный музей под открытым небом, где каждый талантливый украинец может прославиться на весь мир;

каннабис-кафе – первое и единственное кафе в Украине, где подают блюда и напитки из конопли и коноплей;

ретрит-фестиваль – уникальное место в Карпатах, куда съезжаются люди со всего мира, медитируют, танцуют, ходят по гвоздям, практикуют флай-йогу;

Украинский Памир и другие замечательные места Украины.

Тем временем мы выяснили, как безопасно путешествовать на попутках.