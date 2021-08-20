Ведущая Мария Мельник с аквалангом погрузилась под воду в музее Одессы

"Ранок з Україною" к 24 августа готовит специальный выпуск, в котором ведущие Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник расскажут интересные и малоизвестные факты о нашей стране.
Ранее звезды телевидения открыли семейные фотоархивы.
В праздничном выпуске заядлая путешественница Мария Мельник отправится в Одесскую область и Одессу, откуда зрители канала "Украина" узнают больше об Одесском подводном историческом музее, ведь Мария погрузится туда с аквалангом!
Также телезвезда посетит парк Сафари и ресторан на берегу Черного моря, в котором можно собственноручно выловить себе завтрак-обед-ужин, и расскажет о других интересных локациях.
Сама ведущая говорит, что спецвыпуск ко Дню Независимости Украины – это особый эфир! И команда старается сделать все возможное и невозможное, чтобы показать самые крутые, самые оригинальные и незаезженные места:
Конечно, во время путешествий нам пришлось пережить многое, потому что в некоторых эпизодах мы шли по бездорожью, ехали по горам, плавали в воде или под водой, готовили уникальные блюда. Даже я – человек, который ел и сверчков, и лягушек, и змей, и голубей, попробовала одно блюдо впервые! Мы покажем, где отдохнуть, что попробовать и сколько все это стоит.
Кроме того, ведущая расскажет, где можно отдохнуть и насладиться особой атмосферой на Севере, Востоке и в Центре Украины. К приключениям присоединится и мама Марии. Вместе они отправятся на Западную Украину.
Телеведущая признается – такая работа стала для нее неожиданным, но приятным опытом. К тому же, как оказалось, мама Марии Мельник тоже заядлая путешественница:
Моя мама очень любит путешествовать, правда, иногда наши взгляды на отдых различаются, что зритель и увидит в сюжете. Но она быстро согласилась на нашу идею показать красоту Украины вместе.
Мария говорит, что для ее мамы большинство из предложенных вариантов отдыха было не просто сюрпризом, а даже шоком в хорошем смысле этого слова:
Я вам гарантирую, что вы добавите эти пункты в перечень мест, куда обязательно надо поехать!
Так, зрители познакомятся с такими уникальными местами как:
- современный музей под открытым небом, где каждый талантливый украинец может прославиться на весь мир;
- каннабис-кафе – первое и единственное кафе в Украине, где подают блюда и напитки из конопли и коноплей;
- ретрит-фестиваль – уникальное место в Карпатах, куда съезжаются люди со всего мира, медитируют, танцуют, ходят по гвоздям, практикуют флай-йогу;
- Украинский Памир и другие замечательные места Украины.
Тем временем мы выяснили, как безопасно путешествовать на попутках.