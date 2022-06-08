Зонт не помешает? Синоптики дали свежий прогноз погоды

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких областях ждать нелетную погоду

В Украину надвигается непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 9 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не сильно порадует. Во многих областях ожидается дождь с грозой. При этом температура воздуха достигнет максимум 29 градусов тепла. Несмотря на жаркую погоду, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть и не застудиться. Так, нелетную погоду прогнозируют в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 9 июня.

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В Винницкой области день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

В Черкасской области также будет без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

В Кировоградской области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

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Во Львовской области днем прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

В Волынской области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

В Ровенской области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

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В Тернопольской и Хмельницкой областях без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

В Харьковской области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.

В Луганской области без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.

В Донецкой области без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.

В Одессе днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью +15…+17. Днем +24…+26 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +14…+16. Днем +27…+29 градусов.

В этот день будет тепло, но дождливо в некоторых регионах

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали прогноз магнитных бурь на июнь.