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1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

1 серпня, 07:25

Ольга Козачок

День залізничника, День Повітряних сил Збройних сил України, День інкасатора – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 серпня.

1 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 1 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 1 серпня

Іменинники 1 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.

Яке сьогодні церковне свято

1 серпня в православній церкві настає 6-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів, преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Стефана і матері його Милици, Сербських. Знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця.

У народі 1 серпня відзначався Макринин день. Вважалося, що це найбільш мокрий день у році, на який також припадає завершення літа.

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Прикмети на 1 серпня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 серпня

Хто народився 1 серпня

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Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси у 2021 році в Україні.

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