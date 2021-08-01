1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

1 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 1 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яке сьогодні свято 1 серпня
- Міжнародний день залізничника – святкується в першу неділю серпня у пострадянських та інших країнах.
- День Повітряних сил Збройних сил України – свято засноване в 2007 році і відзначається у першу неділю серпня.
- День інкасатора – відзначають люди, чия професія пов'язана з відповідальною перевезенням грошей і цінностей.
- Всесвітній день боротьби з раком легенів (World lung cancer day) проводиться щорічно 1 серпня з метою підвищити рівень обізнаності людей про захворювання, фактори ризику, способи діагностики, профілактики та лікування.
- Всесвітній тиждень грудного вигодовування (World Breastfeeding Week) – щорічно проводиться з 1 по 7 серпня з ініціативи ВООЗ з метою заохочення і підтримки грудного вигодовування.
- День емансипації – святкують Ямайка, Барбадос, Бермудські острови, Гайана, Тринідад і Тобаго з нагоди прийняття Закону про ліквідацію рабства в Британській імперії 1833 року.
Іменинники 1 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.
Яке сьогодні церковне свято
1 серпня в православній церкві настає 6-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів, преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Стефана і матері його Милици, Сербських. Знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця.
У народі 1 серпня відзначався Макринин день. Вважалося, що це найбільш мокрий день у році, на який також припадає завершення літа.
Прикмети на 1 серпня
- наскільки мокра Мокрина, настільки дощовою буде осінь;
- дощ на Мокрину – до багатого врожаю;
- на Мокрину сиро, буде багато горіхів;
- оводи на Мокрину кусають востаннє.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 серпня
- 1774 – відкрито хімічний елемент кисень.
- 1944 – під час Другої світової війни у Польщі почалося Варшавське повстання.
- 1965 – вперше прозвучала пісня Пола Маккартні Yesterday.
- 1981 – день народження музичного телеканалу MTV.
Хто народився 1 серпня
- 1818 – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.
- 1936 – Ів Сен-Лоран, французький модельєр.
- 1942 – Джеррі Гарсія, американський рок-музикант, фронтмен групи Grateful Dead.
Дивіться відео про сезон відпусток-2021:
Раніше ми розповідали, коли будуть літні Спаси у 2021 році в Україні.
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