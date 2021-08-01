1 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День залізничника, День Повітряних сил Збройних сил України, День інкасатора – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 серпня.

1 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 1 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 1 серпня

Міжнародний день залізничника – святкується в першу неділю серпня у пострадянських та інших країнах.

День Повітряних сил Збройних сил України – свято засноване в 2007 році і відзначається у першу неділю серпня.

День інкасатора – відзначають люди, чия професія пов'язана з відповідальною перевезенням грошей і цінностей.

Всесвітній день боротьби з раком легенів (World lung cancer day) проводиться щорічно 1 серпня з метою підвищити рівень обізнаності людей про захворювання, фактори ризику, способи діагностики, профілактики та лікування.

Всесвітній тиждень грудного вигодовування (World Breastfeeding Week) – щорічно проводиться з 1 по 7 серпня з ініціативи ВООЗ з метою заохочення і підтримки грудного вигодовування.

День емансипації – святкують Ямайка, Барбадос, Бермудські острови, Гайана, Тринідад і Тобаго з нагоди прийняття Закону про ліквідацію рабства в Британській імперії 1833 року.

Іменинники 1 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.

Яке сьогодні церковне свято

1 серпня в православній церкві настає 6-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів, преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Стефана і матері його Милици, Сербських. Знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця.

У народі 1 серпня відзначався Макринин день. Вважалося, що це найбільш мокрий день у році, на який також припадає завершення літа.

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Прикмети на 1 серпня

наскільки мокра Мокрина, настільки дощовою буде осінь;

дощ на Мокрину – до багатого врожаю;

на Мокрину сиро, буде багато горіхів;

оводи на Мокрину кусають востаннє.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 серпня

1774 – відкрито хімічний елемент кисень.

1944 – під час Другої світової війни у Польщі почалося Варшавське повстання.

1965 – вперше прозвучала пісня Пола Маккартні Yesterday.

1981 – день народження музичного телеканалу MTV.

Хто народився 1 серпня

1818 – Марія Мітчелл, американська жінка-астроном, що відкрила однойменну комету.

1936 – Ів Сен-Лоран, французький модельєр.

1942 – Джеррі Гарсія, американський рок-музикант, фронтмен групи Grateful Dead.

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