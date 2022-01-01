1 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

1 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 1 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 1 січня

Новий рік – для багатьох людей це одне з головних свят, яке відзначається у ніч з 31 грудня на 1 січня за григоріанським календарем.

– для багатьох людей це одне з головних свят, яке відзначається у ніч з 31 грудня на 1 січня за григоріанським календарем. Всесвітній день миру (World Day of Peace) – був запроваджений римсько-католицькою церквою та присвячений урочистості Божої Матері Марії. З 1969 року День миру було проголошено ООН як офіційне свято, під час якого люди моляться про припинення воєн та настання миру на Землі.

Іменинники 1 січня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Ілля, Тимофій.

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Яке сьогодні церковне свято

У католицькій церкві 1 січня відзначається Урочистість Пресвятої Богородиці.

1 січня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Воніфатія, преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Іллі, Прова та Аріса, єгиптян, мучеників Полієвкта і Тимофія диякона, святителя Воніфатія Милостивого, єпископа Ферентійського, святителя Григорія, єпископа Омірітського.

Народне свято

У народі 1 січня відзначався день билинного богатиря Іллі Муромця – рятівника Києва від татарського Калин-царя. Традиційно люди кланялися рідній землі та згадували подвиги народних героїв.

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Прикмети на 1 січня

люди слухали землю на перехресті, прикладаючи до неї вухо: якщо чутно шум від навантажених саней – рік буде врожайним;

сильний вітер на Іллю – влітку уродяться горіхи;

якщо ніч зоряна, отже, можна чекати на багатий урожай гороху, сочевиці та ягід;

тепло на Іллю – вродиться жито.

у перший день Нового року не можна підмітати, мити підлогу, а також виносити сміття з дому.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 1 січня

45 рік до зв. е. – запроваджено юліанський календар.

1919 – видано закон про автокефалію Української Православної Церкви.

1947 – новорічне свято у СРСР вперше відзначили як неробочий день.

1999 – у безготівкові розрахунки було введено євро.

2002 – євро також запроваджено у готівкових розрахунках.

Хто народився 1 січня

1879 – Вільям Фокс, продюсер, один із початківців американської кінематографії.

1909 – Степан Бандера, голова Організації українських націоналістів.

1924 – Володимир Єфетов, радянський та український вчений, хірург-онколог.

1939 – Мішель Мерсьє, французька актриса.

1947 – Володимир Титов, радянський та російський космонавт.

1950 – Галина Кірпа, українська письменниця, поетеса.

Раніше ми розповідали про вихідні на Новий рік-2022 в Україні: скільки відпочиватимемо на свята.