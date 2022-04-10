10 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

10 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 квітня

День братів та сестер (Siblings Day) – сімейне свято, яке відзначалося в Америці, але швидко поширилося по всьому світу і підтримує традиції зміцнення стосунків між близькими людьми.

Міжнародний день руху опору – проводиться 10 квітня і присвячений людям, які протидіяли нацистським завойовникам під час Другої світової війни на окупованих територіях.

Всесвітній день гомеопатії (World homeopathy day) – організований під егідою Міжнародної медичної гомеопатичної ліги та присвячений дню народження основоположника гомеопатії Самуеля Ганемана.

Іменинники 10 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан.

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Яке сьогодні церковне свято

10 квітня у православній церкві відзначається 5-та неділя Великого посту. Тиждень преподобної Марії Єгипетської. Вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського, преподобного Стефана Чудотворця, сповідника, ігумена Триглійського, преподобномученика Євстратія Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мучеників Іони, Варахисія та ін. з ними, ученика Бояна, князя Болгарського.

Народне свято

У народі 10 квітня вшановувався день Ларіона. На цей час уже встановлювалася тепла погода. На Ларіона люди чистили ставки, з яких уже зійшов лід. А за народними спостереженнями, у цей час зацвітала мати-й-мачуха. Вважалося, що сплетені минулого року вінки із квітів мати-й-мачухи, які зберігалися досі, цього дня втрачали свою цілющу силу.

Прикмети на 10 квітня

якщо вже чути гуркіт грому – до затяжних дощів;

дощовий день – до багатого врожаю;

на Ларіона не можна ні з ким сваритись, бо потім можна не помиритися з цією людиною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 квітня

1849 – день народження шпильки: американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.

1912 — британський лайнер "Титанік" вийшов із Саутгемптонського порту у своє перше й останнє плавання.

1944 – під час Другої світової війни від німецької окупації звільнено місто Одесу.

1972 – підписано міжнародну Конвенцію про заборону бактеріологічної зброї.

Хто народився 10 квітня

1755 – Самуель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії.

1847 – Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник Пулітцерівської премії.

1937 – Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.

1939 – Борис Савченко, радянський та український кіноактор та кінорежисер, педагог.

1952 – Стівен Сігал, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист, майстер бойових мистецтв.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.