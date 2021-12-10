10 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

10 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 грудня

Міжнародний день прав людини (Human Rights Day) – відзначається з 1950 року під егідою ООН на честь прийняття 1948 року Загальної декларації прав людини.

Міжнародний день прав тварин – проводиться у багатьох країнах поряд із Днем прав людини, починаючи з 1998 року, з метою наголосити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя та захист.

Нобелівський день (Nobeldagen) – церемонія вручення однієї з найпрестижніших міжнародних нагород за найважливіші наукові дослідження, винаходи і великий внесок у культуру та розвиток суспільства. Щорічно проводиться у Стокгольмі в день смерті організатора премії Альфреда Нобеля.

Всесвітній день футболу (World Football Day) – неформальне спортивне свято фанатів та любителів цього виду спорту.

Іменинники 10 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Никон, Роман, Серафим, Сергій, Федір, Фекла, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

10 грудня в православній церкві вшановується пам'ять великомученика Якова Персянина, преподобного Палладія, преподобномучеників монахів 17 в Індії, преподобного Романа. Знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всеволода, у святого хрещенні Гавриїла, Псковського чудотворця. Свято ікони Божої Матері "Знамення".

Народне свято

У народі 10 грудня відзначався Романів день, який також називався Знаменням. Жінки зверталися у молитвах до святого Романа з проханням позбавити їх безпліддя. На свято Знамення люди чекали від природи якихось знаків, за якими визначали майбутнє. Цього дня стежили за птахами, звірами, рибою, спостерігали за хмарами та зірками, слухали воду та вітер. Також за прикметами судили про погоду на зиму.

Прикмети на 10 грудня

на Знамення сни пророчі;

якщо на світанку обернутися обличчям до північного вітру, він здує всі біди;

не можна ловити рибу, щоб не провалитися під кригу;

якщо зірки світять яскраво – до швидких морозів;

якщо зірки світять тьмяно – бути відлизі;

розцвірінькалися горобці – до потепління.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 10 грудня

1768 – у Лондоні засновано Королівську Академію мистецтв.

1901 – у Стокгольмі було вручено перші Нобелівські премії.

1948 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Хто народився 10 грудня

1821 – Микола Некрасов, поет, прозаїк, класик російської літератури.

1875 – Данило Роздольський, український композитор.

1892 – Макс Гельман, український скульптор і педагог.

1901 – Михайло Румянцев (клоун Карандаш), радянський цирковий артист.

1908 – Олів'є Месіан, французький композитор, органіст, педагог.

1941 – Ігор Поклад, український композитор та опермейстер, автор понад 150 пісень.

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