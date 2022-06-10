10 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

10 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 10 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 10 червня
- Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day) – був організований у 2013 році з метою пропаганди мистецтва високого стилю в архітектурі, живописі, поезії, музиці, а також збереження його спадщини.
- Міжнародний день геральдики (International Heraldry Day) – свято людей, які займаються вивченням гербів, символів, традицій їхнього використання.
- Всесвітній день морозива (World Ice Cream Day) – кулінарне свято відзначають шанувальники цих холодних ласощів.
Іменинники 10 червня
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.
Яке сьогодні церковне свято
10 червня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського, священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликоніди, священномученика Елладія єпископа. Нікейська ікона Божої Матері.
Народне свято
У народі 10 червня вшановувався Микита Гусятник, якого також вважали охоронцем гусей.
Прикмети на 10 червня
- якщо на Микиту погода тепла та безвітряна, осінню буде хороший урожай.
- вагітні жінки цього дня ходили в поле, щоб дитина була міцною, як молодий колос.
- якщо жінка народить на хлібній ниві, пологи пройдуть легко, а дитина буде здоровою.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 червня
- 978 – Князь Володимир зійшов на київський престол.
- 1793 – у Франції відкрився перший у світі зоопарк.
- 1909 – пасажирський корабель "Славонія", що зазнав аварії біля Азорських островів, вперше у світі використав сигнал лиха SOS.
- 1943 – день народження кулькової ручки.
Хто народився 10 червня
- 1895 – Хетті Макденієл, перша темношкіра кіноактриса, що отримала премію "Оскар".
- 1945 – Наталія Дубровська, українська актриса театру та кіно.
- 1987 – Олександр Стоянов, український артист балету, прем'єр Національної опери України.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.