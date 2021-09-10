10 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

10 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 10 вересня

Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day) проводиться під егідою ВООЗ з метою заохочення діяльності людей щодо запобігання суїциду в світі.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я – проводиться з метою профілактики, ранньої діагностики та своєчасного лікування жіночих хвороб.

Національний день Гібралтару (Gibraltar National Day) – встановлений на честь першого референдуму про суверенітет, який відбувся в 1967 році.

День учителя святкується в Китаї та Гонконгу.

Іменинники 10 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Опанас, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Макар, Микола, Павло, Сава, Сергій, Степан, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

10 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Мойсея Мурина, праведної Анни, пророчиці, мучениці Шушаніки, цариці Ранської. Знайдення мощей преподобного Іова Почаївського. Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Дальніх печерах спочилих.

Народне свято

У народі 10 вересня шанувалися Гнна і Сава Скиртники. Зазвичай в цей час у селян завершувалися роботи в полі зі збору хліба і вивезення снопів, які збирали у скирти. Також в цей день дякували Господу за урожай, влаштовували свята і ярмарки.

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Прикмети на 10 вересня

на Скиртників важливо встигнути прибрати хліба з полів, поки не настали холоди;

Ганні і Саві моляться про позбавлення від пияцтва;

не можна свататися в день Ганни і Сави;

не можна ходити в ліс, щоб не заблукати;

багато горіхів і мало грибів – до сніжної зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 вересня

1894 – в Лондоні був оштрафований перший водій за водіння автомобіля в нетверезому стані.

1960 – на конференції в Багдаді створена Організація країн-експортерів нафти ОПЕК.

1964 – Род Стюарт записав свій перший сингл Good Morning, Little Schoolgirl.

1996 – в ООН затверджений Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Хто народився 10 вересня

1839 – Чарльз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик, засновник прагматизму.

1894 – Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, сценарист.

1933 – Карл Лагерфельд, німецький модельєр, фотограф, колекціонер, видавець.

1968 – Гай Річі, англійський кінорежисер, сценарист, продюсер.

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