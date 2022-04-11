11 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

11 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 квітня

Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation) – проводиться в пам'ять про повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, що сталося в 1945 році, у катівнях якого за роки війни фашистами було знищено понад 56 тисяч полонених.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона (World Parkinson's Day) – організований з ініціативи ВООЗ у день народження лікаря Джеймса Паркінсона з метою інформувати людей про це неврологічне захворювання та надати підтримку хворим.

Міжнародний день анімешників – творче свято, присвячене японській анімації, яке відзначають професійні творці аніме, актори, художники та шанувальники цього жанру.

Іменинники 11 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Ісаакій, Кирило, Корнілій, Марк, Михайло, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

11 квітня в православній церкві розпочався 6-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять мучеників Марка, єпископа Арефусія, Кирила диякона та інших багатьох, преподобного Іоанна, пустельника, святителя Євстафія, сповідника, єпископа Віфінійського.

Народне свято

У народі 11 квітня відзначали день Кирила. На цей період припадав активний рух і збір березового соку, який вважався особливо цілющим, а тому день також називали березовим. Люди ходили в гай, слухали дерева і визначали слушний час, щоб заготувати березовий сік.

Прикмети на 11 квітня

березовий сік чистить кров та виганяє хвороби з тіла;

ранні берези – до сухого літа та рідкісних дощів;

сороки звили гнізда на деревах низько – літо буде грозовим;

злива у цей день – до хорошого врожаю вівса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 квітня

1597 – у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1945 – звільнення концтабору Бухенвальд поблизу Веймара Німеччини, в'язні якого підняли міжнародне повстання проти фашистів і зуміли вийти свободу.

1963 – The Beatles випустили сингл From Me to You – це перша пісня, що посіла перше місце у англійському хіт-параді.

Хто народився 11 квітня

1755 – Джеймс Паркінсон, англійський лікар, який описав хворобу "тремтливий параліч", що пізніше була названа його ім'ям.

1899 – Володимир Чижевський, радянський авіаконструктор.

1997 – Melovin, український співак, музикант, композитор.

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