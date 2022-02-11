11 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

11 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 лютого

Міжнародний день жінок та дівчаток у науці (International Day of Women and Girls in Science) – проводиться під егідою ООН, починаючи з 2016 року, з метою забезпечити повноцінний доступ жінкам і дівчаткам будь-якого віку до досягнень та розвитку науки, техніки, інновацій як запоруки забезпечення ґендерної рівноправності у цій сфері.

Всесвітній день хворого (World Day of the Sick) – був організований 1992 року з ініціативи Папи Римського Іоанна Павла II з метою підтримати людей, які потрапили до категорії хворих.

Іменинники 11 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

11 лютого в православній церкві вшановується пам'ять святителя Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єпископа Туровського, в Ближніх печерах, святителів Герасима, Питирима, Іони, єпископів Великопермських-Устьвімських, мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперіхія, Авіва, Юліана і Парігорія, мучеників Сільвана, єпископа, Луки, диякона, Мокія, читця. Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

Народне свято

У народі 11 лютого відзначався Лаврентіїв день. Вважалося, що Лаврентій допомагає покращити зір і позбутися сліпоти, святому молилися про лікування від хвороб, особливо очних. А ще люди помітили, що на Лаврентія погода мінлива: одного дня могли бути і січневі морози, і березнева відлига.

Прикмети на 11 лютого

якщо погода морозна – серпень буде спекотним та сонячним;

дим із труби йде коромислом – до швидкого потепління;

якщо дрова у печі погано розгоряються – також до відлиги;

на Лаврентія дерева в лісі шумлять – отже, скоро налетять сильні вітри;

на Лаврентія не можна важко працювати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 лютого

1809 – американський інженер Роберт Фултон запатентував пароплав.

1943 – у СРСР розпочалося проведення робіт із створення атомної бомби.

1945 – у Криму завершилася Ялтинська конференція.

1956 – в Україні відбувся перший політ військово-транспортного літака Ан-8 з аеродрому Святошин.

Хто народився 11 лютого

1917 – Джузеппе де Сантіс, італійський кінорежисер, сценарист, засновник неореалізму.

1934 – Мері Куант, британський дизайнер та модельєр, творець мініспідниці.

1935 – Джин Вінсент, американський співак, автор пісень, піонер рок-н-ролу.

1961 – Кері Ловелл, американська актриса кіно та телебачення, фотомодель.

1969 – Дженніфер Еністон, американська актриса, режисер та продюсер.

1992 – Тейлор Лотнер, американський актор, співак.

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