11 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день жінок та дівчаток у науці (International Day of Women and Girls in Science) – проводиться під егідою ООН, починаючи з 2016 року, з метою забезпечити повноцінний доступ жінкам і дівчаткам будь-якого віку до досягнень та розвитку науки, техніки, інновацій як запоруки забезпечення ґендерної рівноправності у цій сфері.