11 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Коли можна збирати березовий сік

Яке народне і православне свято в українців 11 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 11 травня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

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Яке сьогодні церковне свято

Апостоли від сімдесяти

11 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х Ясона і Сосипатра, Керкири, діви, та інших, що з ними постраждали, мучеників Дади, Максима і Квинтиліана, мучеників Саторнія, Якисхола, Фавстіана, Януарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Мурина, Зинона, Євсевія, Неона і Віталія, святителя Кирила, єпископа Туровського.

Народне свято

У народі 11 травня вшановувався Максим-березосік. Як видно з назви, у цей період люди активно збирали березовий сік і заготовляли його про запас, причому цей цілющий напій не тільки пили, але ще використовували для лікування багатьох хвороб.

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Прикмети на 11 травня

березовий сік добре збирати в ясну погоду, щоб він був цілющий;

вітер дме з півдня – літо буде грозовим;

тепла зоряна ніч – на гарний врожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 травня

1907 – у Києві засновано Українське наукове товариство.

1981 – відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера "Кішки" у Лондоні.

1985 – сингл Мадонни Crazy For You посів перше місце у США.

Хто народився 11 травня

1720 – Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхгаузен, німецький барон, любитель вигадок, прототип Барона Мюнхгаузена.

1864 – Етель Ліліан Войніч, англійська письменниця, автор роману "Овод".

1904 – Сальвадор Далі, іспанський художник-сюрреаліст.

1963 – Костянтин Меладзе, український композитор, поет, співак.

1978 – Летиція Каста, французька топ-модель та актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.