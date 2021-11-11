11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

11 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 11 листопада

День пам'яті полеглих (Remembrance Day) або День перемир'я – вшановується у багатьох країнах і присвячений пам'яті загиблих у Першій світовій війні, яка тривала з 28 липня 1914 року по 11 листопада 1918 року.

Всесвітній день якості (World Quality Day) – організований у 1989 році під егідою ООН з ініціативи Європейської організації якості ЄОК і проводиться у другий четвер листопада з метою підвищення значення високої якості продукції та послуг.

Всесвітній день юзабіліті (World Usability Day) – заснований у 2005 році з ініціативи Асоціації Професіоналів Юзабіліті та щороку відзначається любителями робити життя простішим у другий четвер листопада.

Міжнародний день енергозбереження (International Day of Energy Saving) проводиться з 2008 року, головна мета свята – привернути увагу людей до раціонального використання ресурсів, економії та розвитку відновлюваних джерел енергії.

День холостяка у Китаї – свято присвячене людям без сім'ї, а чотири одиниці в даті 11.11 символізують людей, які не перебувають у парі.

Всесвітній день шопінгу – аналог Чорної п'ятниці та Кіберпонеділка, який проводиться щороку, починаючи з 2009 року, і приурочений до китайського Дня холостяка.

Іменинники 11 листопада

День ангела відзначають: Аврамій, Агафія, Олексій, Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Марія, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Філіп.

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Яке сьогодні церковне свято

11 листопада в православній церкві вшановується пам'ять преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія, затворника, і блаженної Марії, племінниці його, мучеників Клавдія, Астерія, Неона і Феоніли, преподобної Анни.

Народне свято

У народі 11 листопада вшановувалися Аврам Овчар і Анастасія Овечниця. З цього дня починали стригти овець, прясти шерсть, ткати та в'язати з ниток теплі речі на зиму. Святим молилися про здоров'я і благополуччя вівчарів, а також збереження овець, щоб захистити їх від загибелі та вовків. А люди в цей день намагалися вітати й задобрювати пастухів, приносити їм частування.

Прикмети на 11 листопада

на Аврамія та Анастасію не можна сперечатися з пастухами;

якщо пригостити пастуха, то вівці будуть здорові й цілі;

цей день найкраще провести із сім'єю;

не можна залишати дітей одних;

на Овечницю ворони холоди кличуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 листопада

1918 – укладено Комп'єнське перемир'я, яке означало завершення Першої світової війни.

1925 – вийшла перша платівка американського джазмена Луї Армстронга.

1936 – в Англії вперше у світі на телебаченні транслювали прогноз погоди.

1940 – в Америці випущено перші автомобілі "Джип".

Хто народився 11 листопада

1820 – Павло Обухов, російський металург, творець Обухівського заводу, винахідник гармат.

1821 – Федір Достоєвський, російський письменник, класик.

1919 – Юхим Березін (Штепсель), український радянський актор, гуморист, учасник дуету Тарапунька і Штепсель.

1962 – Демі Мур, американська актриса, модель.

1974 – Леонардо Ді Капріо, американський актор, продюсер.

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