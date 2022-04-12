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12 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

12 квітня, 07:25
Всесвітній день авіації та космонавтики – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 квітня.

12 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 квітня

  • Всесвітній день авіації та космонавтики , а також Міжнародний день польоту людини в космос – обидва свята приурочені до найважливішої події 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ у космос.
  • День працівників ракетно-космічної галузі України – національне професійне свято всіх службовців та працівників, причетних до цієї галузі, яке відзначається на офіційному рівні, починаючи з 1997 року.

Іменинники 12 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Захар, Іван.

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Яке сьогодні церковне свято

12 квітня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Іоанна Лествичника, пророка Іоада, апостолів Сосфена, Аполлоса, Кіфі, Кесаря ​​та Епафродіта, святої Євули, матері великомученика Пантелеймона, преподобного Іоанна, безмовника, преподобного Зосима.

Народне свято

У народі 12 квітня вшановувався Іван Лествичник. Цього дня було прийнято випікати обрядове печиво у формі драбин із 12 сходинками для майбутнього сходження на небо. Вважалося, що воно принесе здоров'я для всіх членів сім'ї. Випічку несли до церкви та освячували.

Прикмети на 12 квітня

  • на Лествичника гадали по печиву: яка сходинка найбільше обгоріла, той місяць буде найменш вдалим;
  • цього дня без особливої потреби краще не виходити на вулицю;
  • якщо гуси летять низько – у найближчі місяці буде мало дощів;
  • зацвіли кульбаби – літо буде коротким, а осінь – ранньою та холодною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 квітня

  • 1954 – на студії Decca Records було записано пісню Білла Хейлі Rock Around the Clock, що дала початок масовій популярності рок-н-ролу.
  • 1961 – Юрій Гагарін на радянському космічному кораблі "Схід" здійснив перший у світі політ людини у космос.
  • 1970 – оркестр народних інструментів України дав перший концерт на сцені Національної опери України.
  • 1981 – у космос стартував перший пілотований космічний корабель багаторазового використання Колумбія за програмою Спейс Шаттл.

Хто народився 12 квітня

  • 1839 – Микола Пржевальський, мандрівник, науковець, історик, археолог.
  • 1883 – Імоджен Каннінгем, видатна американська жінка-фотограф.
  • 1933 – Монсеррат Кабальє, іспанська каталонська оперна співачка (сопрано).
  • 1937 – Станіслав Конюхов, Генеральний конструктор ДКБ "Південне", академік НАН України.
  • 1973 – Крістіна Мур, американська актриса театру, кіно та телебачення.

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