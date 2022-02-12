12 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

12 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 лютого

Міжнародний день шлюбних агенцій (International Day of Marriage Agencies) – проводиться перед – проводиться перед Днем святого Валентина . Спочатку свято було організоване у 2010 році в Україні, а пізніше знайшло підтримку і в інших країнах.

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна (Darwin Day) – святкується щороку 12 лютого на честь дня народження славетного англійського вченого-натураліста.

День Червоної руки або Міжнародний день проти використання дітей-солдат – щорічно проводиться під егідою ООН з 2009 року з метою протистояти заклику неповнолітніх, а також підтримати дітей, позбавлених нормального дитинства через військові конфлікти в їхній країні.

Іменинники 12 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір, Феофіл.

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Яке сьогодні церковне свято

12 лютого у православній церкві відзначається Собор всесвітніх учителів та святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Вшановується пам'ять Іполита і з ним мучеників Кенсорина, Савіна, Фрисії, діви та інших 20 мучеників, преподобного Зінона, постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Зінона, учня святителя Василя Великого, мученика Феофіла Нового, благовірного Петра, царя Болгарського.

Народне свято

У народі 12 лютого відзначалося Трисвяття, яке також називалося Василів день. Зима у цей період уже повертала на весну. Люди спостерігали, що у звірів у лісі починався весільний сезон: самці шукали собі пару та влаштовували бої між собою. За поведінкою диких тварин судили про погоду.

Прикмети на 12 лютого

зайці навідуються до садів – зима ще триватиме;

вовки виють поблизу житла – до сильних морозів;

на Василя щебечуть снігурі – бути завірюсі;

якщо миші вибігають на сніг з нірок – скоро потеплішає;

дерева вкрилися інеєм – також до відлиги;

у Василів день не можна прясти.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 лютого

1898 – зафіксовано першу офіційну жертву автомобільної катастрофи: Генрі Ліндфільд розбився у своїй машині.

1908 – у Нью-Йорку стартували перші автоперегони навколо земної кулі.

1936 – у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.

1941 – вперше для лікування хворого було успішно застосовано антибіотик пеніцилін.

1950 – у Великій Британії створено Європейський мовний союз – найбільше об'єднання національних мовних організацій у світі.

1961 – запущено радянську автоматичну міжпланетну станцію "Венера-1", що стала першим космічним апаратом, який наблизився до Венери.

Хто народився 12 лютого

1809 – Чарльз Дарвін, англійський натураліст, мандрівник, автор еволюційної теорії розвитку живих організмів (дарвінізму).

1809 – Авраам Лінкольн, 16 президент Америки, визволитель рабів.

1855 – Микола Синельников, український режисер, актор, театральний діяч.

1877 – Луї Рено, французький промисловець, один із засновників компанії Renault.

1879 – Олена Реріх, російський філософ, письменниця, громадський діяч.

1881 – Анна Павлова, російська артистка балету, одна з найвидатніших балерин XX століття.

1919 – Зіновій Кецало, український художник.

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