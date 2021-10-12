12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

12 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 12 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 12 жовтня
- День кадрового працівника – неофіційне свято 12 жовтня відзначають кадровики в багатьох країнах.
- Всесвітній день боротьби з артритом (World Arthritis Day) – створений за ініціативою ВООЗ у 1996 році з метою привернути увагу людей до проблеми ревматологічних захворювань, а також профілактики, діагностики і реабілітації хворих.
- Відкриття Америки або День Колумба (Columbus Day) – державне і загальнонаціональне свято в Америці та інших країнах, встановлене в пам'ять висадки в Новому Світі італійського мореплавця Христофора Колумба 12 жовтня 1492 року.
- День Іспанідад і Свято святої Діви Пілар – національне свято Іспанії, що проводиться на честь Богоматері Пілар і дня народження спільноти народів іспанської мови.
Іменинники 12 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Іван і Феофан.
Яке сьогодні церковне свято
12 жовтня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Киріака, пустельника, мучеників Дади, Гаведдая і Каздої, преподобного Феофана Милостивого.
Народне свято
У народі 12 жовтня шанувався Феофан Милостивий. На відміну від вчорашнього, цей день вважався добрим і милосердним, а ще на Феофана часто спостерігалася відлига. Сни від цього дня і до самого свята Покрови були віщими. Мисливці в день Феофана ходили на зайця, а за столом розповідали одне одному байки.
Прикмети на 12 жовтня
- на Феофана Милостивого повертається тепло;
- на Феофана вранці бувають тумани;
- пізні гриби до першого снігу;
- багато зірок на Феофана – осінь буде сухою.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 жовтня
- 1492 – Христофор Колумб відкрив Америку.
- 1810 – в Мюнхені відбувся перший Октоберфест.
- 1931 – була відкрита і освячена статуя Спасителя на пагорбі Корковаду в Ріо-де-Жанейро.
- 1971 – прем'єра рок-опери "Ісус Христос – суперзірка" на Бродвеї.
- 2010 – біля міста Марганець Дніпропетровської області сталася найбільша ДТП в історії незалежної України – зіткнулися автобус і електровоз.
Хто народився 12 жовтня
- 1868 – Август Хорьх, німецький конструктор, засновник автомобільних компаній Horch і Audi.
- 1881 – Іван М'ясоєдов, український художник, творець поштових марок.
- 1929 – Ролан Биков, радянський актор, режисер театру і кіно, сценарист.
- 1934 – Юрій Щербак, радянський і український письменник, вчений-епідеміолог, політик.
- 1935 – Лучано Паваротті, італійський оперний співак тенор.
- 1973 – Павло Гудімов, український музикант, вокаліст і гітарист групи "Гудімов".
- 1977 – Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.
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