12 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

12 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 12 жовтня

День кадрового працівника – неофіційне свято 12 жовтня відзначають кадровики в багатьох країнах.

Всесвітній день боротьби з артритом (World Arthritis Day) – створений за ініціативою ВООЗ у 1996 році з метою привернути увагу людей до проблеми ревматологічних захворювань, а також профілактики, діагностики і реабілітації хворих.

Відкриття Америки або День Колумба (Columbus Day) – державне і загальнонаціональне свято в Америці та інших країнах, встановлене в пам'ять висадки в Новому Світі італійського мореплавця Христофора Колумба 12 жовтня 1492 року.

День Іспанідад і Свято святої Діви Пілар – національне свято Іспанії, що проводиться на честь Богоматері Пілар і дня народження спільноти народів іспанської мови.

Іменинники 12 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Іван і Феофан.

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Яке сьогодні церковне свято

12 жовтня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Киріака, пустельника, мучеників Дади, Гаведдая і Каздої, преподобного Феофана Милостивого.

Народне свято

У народі 12 жовтня шанувався Феофан Милостивий. На відміну від вчорашнього, цей день вважався добрим і милосердним, а ще на Феофана часто спостерігалася відлига. Сни від цього дня і до самого свята Покрови були віщими. Мисливці в день Феофана ходили на зайця, а за столом розповідали одне одному байки.

Прикмети на 12 жовтня

на Феофана Милостивого повертається тепло;

на Феофана вранці бувають тумани;

пізні гриби до першого снігу;

багато зірок на Феофана – осінь буде сухою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 жовтня

1492 – Христофор Колумб відкрив Америку.

1810 – в Мюнхені відбувся перший Октоберфест.

1931 – була відкрита і освячена статуя Спасителя на пагорбі Корковаду в Ріо-де-Жанейро.

1971 – прем'єра рок-опери "Ісус Христос – суперзірка" на Бродвеї.

2010 – біля міста Марганець Дніпропетровської області сталася найбільша ДТП в історії незалежної України – зіткнулися автобус і електровоз.

Хто народився 12 жовтня

1868 – Август Хорьх, німецький конструктор, засновник автомобільних компаній Horch і Audi.

1881 – Іван М ' ясоєдов, український художник, творець поштових марок.

ясоєдов, український художник, творець поштових марок. 1929 – Ролан Биков, радянський актор, режисер театру і кіно, сценарист.

1934 – Юрій Щербак, радянський і український письменник, вчений-епідеміолог, політик.

1935 – Лучано Паваротті, італійський оперний співак тенор.

1973 – Павло Гудімов, український музикант, вокаліст і гітарист групи "Гудімов".

1977 – Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.

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