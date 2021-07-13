Змінити мову на: RU Перейти до новин

13 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

13 липня, 07:25

Ольга Козачок

Міжнародний день головоломки, Собор славних і всехвальниx 12 апостолів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 липня.

13 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 13 липня? Міжнародний день головоломки. Собор славних і всехвальниx 12 апостолів – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Григорій, Діна, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Пилип, Хома, Яків.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 13 липня.

Яке сьогодні свято

13 липня в православній церкві відзначається собор славних і всехвальних 12 апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Іоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Зилота і Матфія. Прославлення святителя Софронія, єпископа Іркутського. Святкування Волинської, Баликінської та Горбанівської ікон Божої Матері.

Реклама

У народі 13 липня шанувалися Дванадцять апостолів. У розпал літа селяни займалися підготовкою до покосу, а у господинь в цей період мали популярність страви з яєць.

Прикмети на 13 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 липня

Хто народився 13 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Новини на цю ж тему:

Що подарувати бухгалтеру: оригінальні ідеї з фото Церковні свята і пости в липні-2021: детальний православний календар Тривала і потужна магнітна буря липня стартує сьогодні Гороскоп на тиждень 11-17 липня: всі знаки зодіаку
свята прикмети цей день в історії

Реклама