14 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

14 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 14 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 квітня

Новий рік (Rongali Bihu) – національне свято, що відзначається у багатьох штатах Індії та інших азіатських країнах і знаменує початок сонячного року. Бенгальський Новий рік ґрунтується на індуїстському сонячному календарі. У 2016 році ЮНЕСКО внесла це свято до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Іменинники 14 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Юхим, Іван, Макар, Марія, Сергій.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

14 квітня у православній церкві вшановується пам'ять преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського, у Далеких печерах, преподобного Макарія, ігумена Пелікітської обителі, мучеників Геронтія та Василида, праведного Ахаза.

У католиків у 2022 році 14 квітня відзначається Великий або Страсний четвер. Цього дня згадується Таємна Вечеря і встановлення Ісусом Христом таїнства Євхаристії – Святого Причастя.

Народне свято

У народі 14 квітня шанували святу Марію Єгипетську. Святій молилися про захист від пристріту і поганого слова. На той час у селян зазвичай закінчувалися запаси осіннього врожаю, натомість з'являлася молода зелень, кропива та щавель, з яких і готували їжу.

Реклама

Прикмети на 14 квітня

цього дня прокидається домовик;

якщо вода широко розливається – влітку луки будуть зелені;

не видно зірок на Мар'ю – до літа встановиться тепла погода.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 квітня

1894 – відбулася перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.

1900 – у Парижі відкрилася найбільша у Європі міжнародна виставка.

1912 – британський трансатлантичний пароплав "Титанік" зіткнувся з айсбергом.

1981 – закінчився перший пілотований політ за програмою "Спейс Шаттл".

Хто народився 14 квітня

1695 – П'єтро Гварнері, італійський скрипковий майстер.

1924 – Марія Харченко, українська співачка та актриса театру.

1945 – Річі Блекмор, британський рок-музикант, композитор, учасник гуртів Deep Purple, Rainbow.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.