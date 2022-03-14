14 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

14 березня: яке сьогодні свято / Фото: Maks Levin

Яке народне і православне свято в українців 14 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 березня

День українського добровольця – було організовано у 2017 році на честь бійців-добровольців Самооборони Майдану, які у 2014 році сформували перший добровольчий батальйон.

День Співдружності націй (Commonwealth Day) – щорічне свято країн-учасниць міжнародної спільноти Співдружність націй відзначається у другий понеділок березня. Тема у 2022 році: "Забезпечення спільного майбутнього".

Міжнародний день річок (International Day for Rivers) або Міжнародний день боротьби проти гребель (International Day of Action Against Dams) – екологічну дату було встановлено у 1997 році з ініціативи американської громадської організації "Міжнародна мережа річок".

Міжнародний день числа "Пі" (International Pi Day) – незвичайне математичне свято проводиться у світі, починаючи з 1988 року. День вибраний тому, що дата 3/14 збігається з першими розрядами числа π = 3,14.

Іменинники 14 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я, Євдокія, Іван, Михайло, Надія, Ольга, Петро.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

14 березня у православній церкві настає 2-й тиждень Великого посту. Вшановується пам'ять преподобномучениці Євдокії, мучеників Нестора та Тривімія, мучениці Антоніни, мучеників Маркелла та Антонія, преподобної Домніни Сирійської.

Народне свято

У народі 14 березня вшановувалась Авдотья Свистунья, оскільки день припадав на початок весни за старим стилем, коли зі свистом дули сильні вітри, а лід на річках розплющувався під час льодоходу. Люди проводили зиму, а тому численні ритуали та обряди були присвячені зустрічі весни.

Прикмети на 14 березня

тала вода у цей день додасть здоров'я та захистить від нечистої сили;

на Авдотью треба подавати милостиню;

північний вітер – до холодного літа;

дощ цього дня принесе сире літо;

якщо на Авдотью сонячно, то вся весна буде сонячною.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 березня

1839 – англієць Джон Гершель вперше застосував термін "фотографія".

1917 – у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини.

1956 – американська компанія Ampex продемонструвала перший у світі відеомагнітофон.

2014 – перші 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці та сформували перший добровольчий батальйон.

Хто народився 14 березня

1804 – Йоган Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор вальсів.

1879 – Альберт Ейнштейн, німецький фізик-теоретик, автор теорії відносності.

1905 – Юрій Лавров, радянський актор театру та кіно.

1937 – Володимир Савельєв, український кінорежисер, актор, сценарист, продюсер.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.