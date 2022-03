15 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день соціальної роботи (World Day of Social Work) – професійне свято представників роботи соціального спрямування щорічно відзначається у третій вівторок березня, починаючи з 1983 року.

Міжнародний день захисту більків (International Day of Action for the Seals) – екологічне свято, яке щорічно відзначається 15 березня у багатьох країнах світу з ініціативи Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW з метою запобігання полюванню на дитинчат тюленя заради їхнього хутра.