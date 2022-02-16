16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

16 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay
Яке народне і православне свято в українців 16 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 16 лютого
- День військового журналіста в Україні – свято засноване у 2018 році на згадку про загиблого на Донбасі у 2015 році військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.
- День єднання – нове державне свято в Україні, започатковане указом президента Володимиром Зеленським від 14 лютого 2022 року з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.
Іменинники 16 лютого
День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.
Яке сьогодні церковне свято
16 лютого у православній церкві проводиться післясвято Стрітення Господнього. Вшановується пам'ять праведних Симеона і Анни, пророчиці, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського, святителя Симеона, єпископа Полоцького, єпископа Тверського, баговерного князя Романа Углицького, пророка Азарії, мучеників Папія, Діодора, Клавдіана, мучеників Адріана і Еввула, мученика Власія Кесарійського.
Народне свято
У народі 16 лютого шанувалися Семен та Анна, яких також називали Хранителі немовлят. Цим святим молилися про здоров'я новонароджених дітей. У давнину цього дня починалася підготовка та лагодження літньої кінської збруї для сільгоспробіт, тому день також називався Починки. З самого ранку вся сім'я йшла у сараї та займалася роботою. А ось підмітати було небажано, щоб зі сміттям не вимести з будинку домового.
Прикмети на 16 лютого
- сніг пішов лапатий – літо буде дощовим;
- Семен з Анною збрую ремонтують;
- на Семена та Анну не можна лінуватися;
- також цього дня не можна кривдити коней.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 16 лютого
- 1923 – англійський археолог Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона.
- 1957 – у СРСР засновано медаль "За порятунок потопаючих".
- 1968 – в Америці почала працювати перша служба порятунку 911.
- 2005 – набув чинності Кіотський протокол – міжнародна угода з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу Землі для протидії глобальному потеплінню.
Хто народився 16 лютого
- 1813 – Семен Гулак-Артемовський, український та російський оперний співак, композитор.
- 1834 – Ернст Геккель, німецький дослідник природи.
- 1885 – Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка.
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