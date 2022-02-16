16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

16 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 16 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 16 лютого

День військового журналіста в Україні – свято засноване у 2018 році на згадку про загиблого на Донбасі у 2015 році військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.

– свято засноване у 2018 році на згадку про загиблого на Донбасі у 2015 році військового кореспондента Дмитра Лабуткіна. День єднання – нове державне свято в Україні, започатковане указом президента Володимиром Зеленським від 14 лютого 2022 року з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Іменинники 16 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

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Яке сьогодні церковне свято

16 лютого у православній церкві проводиться післясвято Стрітення Господнього. Вшановується пам'ять праведних Симеона і Анни, пророчиці, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського, святителя Симеона, єпископа Полоцького, єпископа Тверського, баговерного князя Романа Углицького, пророка Азарії, мучеників Папія, Діодора, Клавдіана, мучеників Адріана і Еввула, мученика Власія Кесарійського.

Народне свято

У народі 16 лютого шанувалися Семен та Анна, яких також називали Хранителі немовлят. Цим святим молилися про здоров'я новонароджених дітей. У давнину цього дня починалася підготовка та лагодження літньої кінської збруї для сільгоспробіт, тому день також називався Починки. З самого ранку вся сім'я йшла у сараї та займалася роботою. А ось підмітати було небажано, щоб зі сміттям не вимести з будинку домового.

Прикмети на 16 лютого

сніг пішов лапатий – літо буде дощовим;

Семен з Анною збрую ремонтують;

на Семена та Анну не можна лінуватися;

також цього дня не можна кривдити коней.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 16 лютого

1923 – англійський археолог Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона.

1957 – у СРСР засновано медаль "За порятунок потопаючих".

1968 – в Америці почала працювати перша служба порятунку 911.

2005 – набув чинності Кіотський протокол – міжнародна угода з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу Землі для протидії глобальному потеплінню.

Хто народився 16 лютого

1813 – Семен Гулак-Артемовський, український та російський оперний співак, композитор.

1834 – Ернст Геккель, німецький дослідник природи.

1885 – Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка.

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