17 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

17 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 17 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 17 березня

День святого Патріка (St. Patrick's Day) – національне свято Ірландії на честь покровителя країни, яке, за переказами, принесло християнство на язичницький острів і вигнало всіх змій.

– національне свято Ірландії на честь покровителя країни, яке, за переказами, принесло християнство на язичницький острів і вигнало всіх змій. День мобілізаційного працівника – професійне свято відзначають в Україні 17 березня з 2017 року.

– професійне свято відзначають в Україні 17 березня з 2017 року. Пурім – завершення єврейського свята, що відзначається на згадку про порятунок євреїв, які мешкали на території Стародавньої Персії, від винищення Аманом-амаликитянином. Святкується у 14-й день адара та у 2022 році випадає на період з вечора 16 до вечора 17 березня.

Іменинники 17 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

17 березня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Іуліанії, преподобного Якова постника, преподобного Герасима Вологодського, святителя Григорія, єпископа Констанції Кіпрської. Перенесення мощів благовірного князя В'ячеслава Чеського.

Народне свято

У народі 17 березня відзначався день Герасима, якого також називали Грачівником, бо до цього часу саме прилітали граки. За поведінкою птахів люди вирішували, коли можна починати сіяти. А святого Герасима просили вигнати нечисту силу з дому.

Прикмети на 17 березня:

Герасим грака веде – скоро сніг зійде;

граки починають облаштовувати гнізда – весна буде швидкою та дружною;

якщо птахи неспокійні і на гніздах не сидять – холоди ще повернуться;

граки кричать – до дощу;

цього дня не потрібно робити серйозні покупки – вони будуть невдалими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 березня

1845 – англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську гумку.

1917 – у Києві утворено Центральну Раду під головуванням М. С. Грушевського.

1960 – у Японії надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1972 – у Києві створено Музей книги та друкарства України.

Хто народився 17 березня

1856 – Михайло Врубель, український та російський художник.

1903 – Юрій Дольд-Михайлик, український радянський письменник.

1948 – Вільям Гібсон, американський письменник-фантаст.

1951 – Курт Рассел, американський актор, продюсер та сценарист.

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